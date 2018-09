El. DME tenisistek stołowych: Polki w Słowenii bez Li Qian

Bez mistrzyni Europy Li Qian zagrają polskie tenisistki stołowe we wtorek w wyjazdowym meczu ze Słowenią w eliminacjach drużynowych mistrzostw Europy. W składzie jest zaś brązowa medalistka imprezy w Alicante Katarzyna Grzybowska-Franc.

- Poza dwójką podstawowych zawodniczek, czyli Katarzyną Grzybowską-Franc i Natalią Partyka, w Lublanie wystąpi Natalia Bajor - poinformował selekcjoner reprezentacji Zbigniew Nęcek.

W składzie zabraknie złotej medalistki ME Li Qian, która wyjechała do Chin. Do Polski zawodniczka KTS Enea Tarnobrzeg wróci na zaplanowane na 13 października spotkanie Ligi Mistrzyń z LZ Linz Froschberg.

W pierwszym meczu ze Słowenkami polskie pingpongistki (Li Qian, Partyka, Grzybowska-Franc) wygrały w Gdańsku 3-0. Potem przegrały na wyjeździe z Ukrainą 0-3, ale w rezerwowym składzie; wystąpiły Bajor, Julia Ślązak i Klaudia Kusińska. W tamtych spotkaniach kadrę prowadził Michał Dziubański. Niedawno zastąpił go Nęcek.

- Rewanż z Ukrainą odbędzie się 20 listopada. W pierwszym meczu był wynik 0-3 i 0:9 w setach, a więc nie do odwrócenia. Ale zagramy o zwycięstwo, a na to spotkanie powołam Li Qian, Grzybowską-Franc, Partykę i Bajor - dodał szkoleniowiec.

Wcześniej, w dniach 6-11 listopada, reprezentantki Polski wystąpią w zawodach World Touru w Linzu.

Bezpośredni awans do ME w 2019 roku wywalczą dwa najlepsze zespoły z każdej z grup.