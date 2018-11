Finał Ligi Runmageddonu i III Mistrzostwa Biegów Przeszkodowych

Sportowe starcie na najwyższym poziomie - już 18 listopada najwytrwalsi Runmageddończycy wystartują w dwóch najważniejszych wydarzeniach podsumowujących rok: Finale Ligi Runmageddonu i III Mistrzostwach Biegów Przeszkodowych.

Zdjęcie Runmageddon /Runmageddon /materiały prasowe





18 listopada w Siedlcach rozegrają się dwa sportowe, najważniejsze wydarzenia roku: Finał Ligi Runmageddonu oraz III Mistrzostwa Biegów Przeszkodowych. Będzie to prawdziwe święto dla Runmageddonowych zapaleńców. Zawody rozegrane zostaną na dystansie 10 kilometrów z 50 przeszkodami. Zaplanowana trasa będzie wymagająca i pozwoli sprawdzić szybkość, zwinność oraz tężyznę fizyczną uczestników. Dystans poprowadzony zostanie głownie po płaskim, suchym terenie, tak by zawodnicy mogli faktycznie powalczyć o sportowe wyniki. Nie zabraknie podbiegów czy zbiegów z tzw. sztucznej górki. Tego dnia startujący w Finale i Mistrzostwach będą mogli po raz pierwszy pokonać nową runmageddonową przeszkodę "Chomika" oraz zmierzyć się z nowym "Combosem".



- Tegoroczna trasa będzie zupełnie inna, niż zeszłoroczna. W tym roku stawimy na płaski teren z niewielkim wzniesieniem oraz na 50 najlepszych przeszkód Runmageddonu. Jako, że mamy już słotną jesień rezygnujemy z większości przeszkód wodnych. Jednak, chcąc zachować ekstremalny klimat Runmageddonu tuż przy mecie na zawodników czekać będzie jedna "mokra" konstrukcja. Bardzo ważny jest dla nas komfort uczestników, dlatego też dzięki uprzejmości Stadionu Miejskiego w Siedlcach do ich dyspozycji oddamy ogrzewane szatnie oraz prysznice z ciepłą wodą. - mówi dyrektor eventu Jacek Parol

Finał Ligi Runmageddonu

W dniu 18 listopada odbędzie się Finał Ligi Runmageddonu. Wszyscy uczestnicy tegorocznych edycji Runmageddonu serii Open, którzy pokonali minimum jedną z formuł zaczynając od sześciokilometrowego Rekruta i zdobyli 2 punkty w Lidze Runmageddonu będą mogli stanąć na starcie finałowej edycji ekstremalnego biegu z przeszkodami. Będą mieli też jedyną okazje, by sprawdzić się na przeszkodach zazwyczaj zarezerwowanych dla zawodowych biegaczy z serii Elite na przykład Flying Monkey czy Wariata.

Specjalnie na finał zaprojektowany został nowy medal Runmageddonu.

III Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych

W Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych wystartują najlepsi uczestnicy serii Elite czyli osoby, które pokonują Runmageddon w duchu rywalizacji, ścigając się z innymi zawodnikami i dbając o to by przeszkody pokonać wedle standardów regulaminu Runmageddonu. W III Mistrzostwach Polski Biegów Przeszkodowych wystartować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które w roku 2018 ukończyły przynajmniej jeden bieg Runmageddon w formule REKRUT, CLASSIC, HARDCORE lub ULTRA zajmując miejsce od 1 do 10 w klasyfikacji Elite Kobiet lub Elite Mężczyzn albo zajmując w tych biegach miejsce od 1 do 3 w klasyfikacji Elite Masters Kobiet lub Elite Masters Mężczyzn.

Finał i Mistrzostwa to świetna okazja by z przytupem zakończyć rok 2018. To prawdziwe sportowe wyzwanie, które sprawdzi siłę i charakter prawdziwych Runmageddończyków, to też okazją do spotkania się z najlepszymi zawodnikami OCR-owymi w Polsce. Do udziału w tych dwóch sportowych wydarzeniach zapisać się można poprzez stronę www.