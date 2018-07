Gdynia Sailing Days: 212 żeglarzy w mistrzostwach świata juniorów w Laserze

212 żeglarzy z 45 krajów rozpocznie we wtorek rywalizację w mistrzostwach świata juniorów do lat 21 w klasach Laser Radial i Laser Standard, które odbywają się w ramach 19. edycji regat Volvo Gdynia Sailing Days. W tym gronie jest 21 reprezentantów Polski.

W mistrzostwach zaplanowano 12 wyścigów, po dwa każdego dnia. Medalistów gdyńskich regat poznamy w niedzielę - wśród juniorek do miejsc na podium kandydują 73 zawodniczki z 30 krajów, wśród juniorów na starcie stanie 139 żeglarzy z 40 państw. Polskę reprezentuje sześć juniorek i 15 juniorów.

"Biorąc pod uwagę poprzednie lata, imponująca jest zwłaszcza liczba zawodników. Liczymy oczywiście na udany start polskich żeglarzy, a w gronie kandydatów do medalu trzeba wymienić Magdalenę Kwaśną i Jakuba Rodziewicza" - powiedział prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

W lipcu zeszłego roku we francuskiej miejscowości Douarnenez żeglarz SEJK Pogoń Szczecin był szósty w mistrzostwach Europy juniorów w klasie Laser Standard, natomiast w sierpniu w Nieuwpoort zajął w światowym czempionacie w tej kategorii wiekowej 13. lokatę. W Belgii znakomicie poradziła sobie natomiast Kwaśna - reprezentantka ChKŻ Chojnice stanęła w klasie Laser Radial na najniższym stopniu podium.

"To moja przedostatnia impreza w gronie juniorek. W sierpniu wystartuję jeszcze w Szwecji w mistrzostwach Europy i później pozostanie mi tylko ściganie się w gronie seniorek. W Gdyni rywalizowałam już wiele razy i nie jest to mój ulubiony akwen, ale mam nadzieję, że uda mi się w tej imprezie ponownie zdobyć medal" - przyznała Kwaśna.

Chamera zwrócił uwagę, że kluczem do sukcesu będzie równe i uważne pływanie przez cały czas trwania regat.

"Niekoniecznie trzeba wygrywać, chociaż to najprostsza droga do mistrzostwa. Czołówka w obu klasach jest szeroka i bardzo wyrównana, dlatego należy regularnie plasować się czołówce, bo to może dać medal. Przy 12 wyścigach przewidziano tylko jedną +odrzutkę+, zatem każda wpadka może w końcowym rozrachunku okazać się bardzo kosztowna" - zauważył.

Wcześniej w ramach regat VGSD rozegrano m. in. Puchar Europy w klasie 29er, Puchar Trenerów YKP w klasie Optimist (na starcie stanęło 252 najmłodszych żeglarzy), Puchar Miasta Gdyni w klasach Laser Radial i Laser 4.7, mistrzostwa Polski juniorów w klasie Laser Standard oraz Puchar VGSD w katamaranach Hobie Cat 16 i Formuła Open oraz w Kiteboardingu.

Podczas tej imprezy zaplanowano jeszcze mistrzostwa Europy w olimpijskich klasach 49er i 49erFX oraz Nacra 17 (8-13.07), a także mistrzostwa świata juniorów w klasie Laser 4.7 (9-17.07).