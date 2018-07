Gdynia Sailing Days: Polacy liderami mistrzostw Europy w klasie 49er

Żeglarze AZS AWFiS Gdańsk Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zostali we wtorek liderami mistrzostw Europy w klasie 49er, które rozgrywane są w ramach Volvo Gdynia Sailing Days. Na szóstej pozycji w klasie 49erFX plasują się Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda.



Gdańscy zawodnicy nie wygrali co prawda żadnego z 10 wyścigów, ale systematycznie wspinali się w klasyfikacji generalnej. Po pierwszym dniu zajmowali trzecią pozycję, w poniedziałek awansowali na drugą lokatę, a we wtorek zostali liderami regat.



"Pływamy bardzo równo. We wszystkich wyścigach plasowaliśmy się w czołówce i dlatego prowadzimy. Najgorszym miejscem jakie zajęliśmy było siódme w ostatnim dzisiejszym starcie. Do końca mistrzostw zaplanowano jeszcze dziewięć wyścigów, jednak po podziale na trzy floty rywalizacja w środę rozpocznie się praktycznie od nowa. Nam przyjdzie walczyć teraz o medale z najlepszymi załogami, ale jesteśmy dobrej myśli, bo do tej pory żeglujemy skutecznie i bez większych błędów" - przyznał Przybytek.



Drugie miejsce zajmują Hiszpanie Diego Botin i Iago Marra, a trzecie liderzy po dwóch dniach argentyńscy bracia Yago i Klaus Lange. W złotej flocie bez problemów znaleźli się także Dominik Buksak (AZS AWFiS) i Szymon Wierzbicki (AZS AWF Poznań), którzy w stawce 92 załóg z 33 krajów plasują się na szóstej pozycji.



Taką samą lokatę w kobiecym skiffie zajmują Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) i Kinga Łoboda (AZS AWFiS), które w jedynym wtorkowym wyścigu były drugie. W klasie 49erFX rywalizuje 48 duetów z 23 państw, a na 15. pozycji sklasyfikowane są bliźniaczki Madeleine i Nadia Zielińskie (AZS UWM Olsztyn).



Po ośmiu wyścigach nadal prowadzą Norweżki Helene Naess i Marie Ronningen, które wyprzedzają Brytyjki Sophie Weguelin i Sophie Ainsworth oraz Hiszpanki, siostry Carlę i Martę Carrasco z Hiszpanii.



Z kolei w trzeciej olimpijskiej klasie, katamaranach Nacra 17, ścigają się 53 mieszane załogi z 22 krajów. Prowadzą Gemma Jones i Jason Saunders z Nowej Zelandii, a kolejne miejsca zajmują Brytyjczycy Ben Saxton i Nikki Boniface oraz Hiszpanie Fernando Echavarri i Tara Pacheco. Najlepsi z polskich żeglarzy, Tymoteusz Bendyk i Anna Świtajska (UKS Navigo Sopot) plasują się na 36. pozycji.



Medaliści gdyńskich mistrzostw wyłonieni zostaną w piątek.