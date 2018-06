Juvenia Kraków pokonana w Siedlcach, nie było niespodzianki

Po bardzo wyrównanym spotkaniu w Krakowie, Juvenia mogła pokusić się o niespodziankę w meczu rewanżowym w Siedlcach. Tym razem jednak Smoki wystąpiły w osłabionym składzie i Pogoń okazała się zdecydowanie lepsza, wygrywając na zakończenie rundy 55:12 (24:12).



Zespół Konrada Jarosza przystąpił do wyjazdowego pojedynku bez rezerwowych. Wyjściowa piętnastka stanowiła dość eksperymentalne zestawienie. Dość powiedzieć, że na pozycji środkowego ataku zagrał nominalny filar - Marcin Siemaszko, który przyjął również obowiązki kopacza. Mimo to Smoki od pierwszych minut twardo postawiły się bardziej doświadczonej i utytułowanej drużynie.



Pierwszy fragment gry nie zwiastował wysokiej porażki. Przyłożenia Dominika Słabego i Dariusza Janika oraz podwyższenie wspomnianego Marcina Siemaszki sprawiły, że goście wciąż utrzymywali się tuż za plecami Pogoni. Do przerwy siedlczanie prowadzili 24:12.



W drugiej odsłonie upał, zmęczenie i brak zmian dały o sobie znać. Pogoń coraz częściej meldowała się na polu punktowym przeciwnika. W końcówce krakowianie zdołali jednak wykrzesać z siebie resztki sił i przez 10 minut wytrwale atakowali pozycje gospodarzy. Mimo kilkunastu przegrupowań tuż przed polem punktowym, nie zdołali jednak sforsować zdeterminowanej defensywy przeciwnika, nie dodali do swojego dorobku trzeciego przyłożenia i mecz zakończył się wynikiem 55:12.



Już za tydzień rugbistów Juvenii czeka ostatni weekend z jajem przed wakacjami. Część drużyny wyruszy do Poznania na finałowy turniej Mistrzostw Polski w rugby 7. Smoki w klasyfikacji zajmują obecnie czwarte miejsce, tracąc zaledwie sześć punktów do Tytana Gniezno i tym samym brązowego medalu. Zawodnicy, którzy nie pojadą do Wielkopolski, zagrają w corocznym, międzynarodowym turnieju Krakow Rugby Festival. Rywalizacja toczyć się będzie w zespołach dziesięcioosobowych panów i siedmioosobowych pań (wystąpią również rugbistki Juvenii). W sobotę zaplanowano fazę grupową - w niedzielę finały.



MKS Pogoń Awenta Siedlce - RzKS Juvenia Kraków 55:12 (24:12)

Pogoń: Przemysław Rajewski 18, Krystian Olejek 10, Daniel Gdula 5, Edward Wiertyliecki 5, Norbert Kargol 5, Paweł Stempel 5, Andrei Cebotari 5, Adrian Chróściel 2

Juvenia: Dominik Słaby 5, Dariusz Janik 5, Marcin Siemaszko 2