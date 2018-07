Kolorowe rugby na Krakow Rugby Festival

Po raz trzeci na stadionie Juvenii odbył się Kraków Rugby Festival - wielkie, międzynarodowe święto miłośników owalnej piłki. W tym roku po raz pierwszy, poza zespołami męskimi pojawiły się drużyny kobiecie, które rywalizowały w odmianie siedmioosobowej. Panowie tradycyjnie już walczyli w 10-osobowych składach. Co ciekawe najlepsza okazała się drużyna ze... Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Krakow Rugby Festival przyzwyczaił już zawodników oraz kibiców do niezwykle radosnej atmosfery i choć w tym roku pogoda nie sprzyjała leżakowaniu i okołoboiskowej integracji, każdy wywiózł z Błoń całą moc pozytywnych wspomnień. Rywalizacja po raz kolejny znalazła się na drugim planie. Na pierwszym miejscu była czysta radość i pasja. Pasja gry, spotykania ludzi o podobnym systemie wartości z innych cześci świata, nawiązywania znajomości i wspólnej zabawy.



Oczywiście nie oznaczało to braku walki na murawie. Tutaj zgodnie z zasadą rywalizowano o każdy centymetr boiska, by po ostatnim gwizdku podać sobie ręce i wspólnie cieszyć się tzw. "trzecią połową". Juvenia okazała się dość gościnna, głównie ze względu na finałowy turniej mistrzostw Polski w rugby 7, na który pojechało 12 najlepszych zawodników. Mimo to Smoki postarały się o trzecie miejsce w zmaganiach, przed Amerykanami, Niemcami i Anglikami. Zmagania wygrała drużyna Barrel House RFC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Drugie miejsce przypadło Szkotom z North Berwick.



Bardzo dobre, drugie miejsce wywalczyły rugbistki Juvenii, które nie często można oglądac w akcji na własnym boisku. Smoczyce uległy tylko Hampstead Ladies z Anglii. Tuż za podium uplasowała się drużyna Doha Ladies z Kataru.



Trzydniowe "zabawy z jajem" zakończył koncert na żywo oraz rywalizacja w konkurencjach pozarugbowych. Drużyny wzięły choćby udział w wyścigu noszenia kolegów na noszach, czy śpiewaniu pieśni narodowych po porządnym wdechu z butli z helem.



Wyniki zmagań sportowych na Krakow Rugby Festival:



Klasyfikacja turnieju mężczyzn (R-10):



1. Barrel House RFC (UAE)

2. North Berwick (Scotland)

3. RzKS Juvenia Kraków

4. Houston Oilers (USA)

5. Lucky Rovers RFC (Germany)

6. Plymouth University (England)

Klasyfikacja turnieju kobiet (R-7)