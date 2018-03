Marcin Dzieński porównuje się do sprinterów

Biegający najszybciej na świecie po ścianie wspinaczkowej zawodnik porównuje się do sprinterów. Z Marcinem Dzieńskim rozmawiamy o wyczynie Roberta Lewandowskiego i planach na nowy sezon.

Eurosport.interia.pl: Na początek jakbyś mógł wyjaśnić, na czym polega wspinaczka sportowa?

Marcin Dzieński: - Zajmuję się głównie wspinaczką sportową na czas. Jest to 15 metrów drogi wspinaczkowej na sztucznej ścianie przechylonej 5 stopni, gdzie chwyty są ułożone zawsze w tych samych miejscach. Można to porównać do biegu na 100 metrów, czyli droga zawsze jest taka sama. W każdym miejscu na Ziemi mamy identyczne tarcie i chwyty.

Na oficjalnym fanpage’u napisałeś, że może nie strzeliłem 5 goli w 9 minut, ale przebiegłem 15-metrową ścianę w 5 sekund”. To jasne odwołanie do wyczynu Roberta Lewandowskiego w meczu z Wolfsburgiem. Czy interesujesz się piłką?

- Akurat wtedy wstrzeliłem się w momencie, gdy Robert zdobył 5 bramek i wykorzystałem to poniekąd marketingowo (śmiech). Ale oczywiście, śledzę. Jak tutaj siedzimy, myślę, że każdy oglądał kiedyś mecz piłkarski. Nie powiedziałbym, że piłka nożna to mój ulubiony sport do oglądania, bo takiego jednego nie mam.

Wracając do startów, mówisz, że w każdym miejscu na świecie ściana jest identyczna. Jak wyglądają przygotowania do zawodów?

- Trening można porównać do treningu sprinterskiego przy biegu na 100 metrów. Dodatkowo mam ćwiczenia siłowe na ręce (podciągania i skakania na drążku, muscle upy). Oczywiście najważniejszą kwestią jest praktyka na ścianie wspinaczkowej.

Czy masz jakieś rytuały przed startem? Może jest coś, co cię nakręca?

- Nakręcam się muzyką, która musi być wyszukana. Wcześniej sobie ją przygotowuję, gdyż musi dawać kopa i działać akurat w danym momencie mobilizująco. Z reguły zmieniam sobie muzykę, żeby nie wkradła się monotonność.

Skoro mówisz, że ściana jest identyczna, to co tak naprawdę decyduje o zwycięstwie, raczej nie tylko przygotowanie fizyczne?

- Zdecydowanie. Lubię mówić, że wspinaczka na czas to 80 procent psychika i 20 procent przygotowanie wypracowane na treningach. Mimo wszystko, żeby dojść do światowego poziomu trzeba się poważnie napracować.

Sami mówicie o sobie, że jesteście biegaczami. Jak zapatrujesz się na udział w tegorocznej imprezie biegowej Wings for Life”?

- Zdecydowanie dłuższe dystanse nie są dla mnie, aczkolwiek biegam sobie czasami. Jesteśmy bardziej sprinterami niż biegaczami długodystansowymi. Jak najbardziej, cieszę się, że wystartuję w Wings for Life”. Moim celem jest zrobienie przynajmniej 10 km i mam nadzieję, że Adam Małysz mi na to pozwoli.

Jak wiemy, w tym roku odbędą się mistrzostwa świata. Jakie są twoje plany i cele?

- Tak. W tym sezonie odbędą się mistrzostwa globu, czyli będę miał okazję do obrony tytułu (mistrza świata z Paryża z 2016 r., przyp. red.). Jednak podchodzę do nich ze spokojem. To są nowe mistrzostwa i nowe zawody. Nowy rok, nowy ja (śmiech).

Czego można ci wobec tego życzyć?

- Żeby wszystko ułożyło się tak, jak sobie zaplanowałem, czyli tytułu mistrzowskiego.

Rozmawiał Łukasz Firchał, eurosport.interia.pl