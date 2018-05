Mark Williams dotrzymał słowa i obudził się w łóżku z innym zawodnikiem

Świeżo upieczony mistrz świata Mark Williams to wyjątkowo słowny facet. W trakcie mistrzostw zapowiedział, że jeśli zdobędzie tytuł, to na konferencję prasową przyjdzie nago. Już w stroju Adama ogłosił, że będzie świętował do wschodu słońca. W obu przypadkach słowa dotrzymał.

Albo grubo, albo wcale - z tego założenia najwyraźniej wychodzi od poniedziałku już trzykrotny mistrz świata w snookerze.

Kiedy w 2003 roku Mark Williams sięgał po drugi tytuł, zaszył się w hotelu, wypił szklankę mleka i poszedł spać. Tym razem pokazał swoje drugie oblicze. Gdy po wygranym w poniedziałek późnym wieczorem 18:16 finale z Johnem Higginsem walijski snookerzysta zapowiedział, że będzie świętował całą noc, niektórzy powątpiewali, że mu się to uda. A jednak. Dowody wstawiał na Twittera przez całą noc i... trudny poranek.

"Dopóki nie wzejdzie słońce, nie przestanę pić" - napisał tuż po piątej rano. We wtorek Sheffield wschód słońca był o 5:18, ale Mark Williams na tym nie poprzestał.

"Nigdy nie świętowałem żadnego zwycięstwa, ale tym razem jest inaczej. 5 rano i żadnych oznak spowolnienia. Ja dopiero się rozkręcam. 5:44 i trzymam się mocno. Mówiłem wam, że tak będzie" - rozpisywał się w kolejnych wpisach 43-letni Walijczyk.

Ostatni imprezowy wpis Mark Williams zrobił parę minut przed 7 rano, publikując zdjęcie o poranku. Na tym fotorelacja się jednak nie skończyła. Aktualizacja nadeszła w południe, kiedy mistrz świata wrzucił zdjęcie z łóżka, w którym leży razem z nieprzytomnym Lee Walkerem. "Nie wiem, jak do tego doszło, ale kogo to obchodzi" - napisał rozbawiony Williams, który nim poszedł w tango, pozował do zdjęć z pucharem z żoną i trzema synami.