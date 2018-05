Mark Williams ostatnim ćwierćfinalistą mistrzostwa świata w snookerze

Zaledwie godziny gry w trzeciej sesji potrzebował Mark Williams, aby awansować do najlepszej ósemki zmagań w Sheffield. Dwukrotny mistrz świata pokonał 13:7 Anglika Roberta Milkinsa. Przed rozpoczęciem ostatniej części meczu „Borsuk” prowadził 10:6, ale ostatnie minuty walki były jego prawdziwym popisem.

Williams w ostatnich miesiącach przeżywa renesans formy. W tym sezonie wygrał German Masters. To było dla niego pierwsze zwycięstwo w imprezie rankingowej 2011 roku, gdy triumfował w Northern Ireland Open.

- Jestem w ćwierćfinale i zostały mi trzy mecze do końca. Każdy może wygrać mistrzostwo. Mam optymistyczne podejście. Muszę zadbać o to, aby prezentować się w taki sposób jak w poniedziałek wieczorem. Zagrałem jedną z najlepszych serii w ostatnim czasie. Trudno mi powiedzieć, ile to będzie trwało. Ciekawe będzie, jak będę występował w następnym sezonie. Chciałbym grać tak samo dobrze – powiedział Williams. Teraz jego rywalem będzie Allister Carter, który niespodziewanie w drugiej rundzie pokonał Ronniego O’Sullivana. - Był w tym pojedynku lepszym zawodnikiem. Mam nadzieję, że nie będę musiał w moim meczu z nim wiele razy siedzieć na krześle.

- Mark zagrał bardzo dobrze. Ja nie spisałem się tak jak powinienem na ten poziom. Przeciwnik zasłużył na zwycięstwo – stwierdził Milkins.

Pary ćwierćfinałowe: Mark Allen – Kyren Allen, Ding Junhui – Barry Hawkins, John Higgins – Judd Trump, Mark Williams – Allister Carter.

We wtorek w Eurosporcie 1 transmisje z Crucible Theatre o godz. 11, 15.30 oraz 20.