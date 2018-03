ME w ciężarach. Piechowiak brązową medalistką w kategorii 69 kg

To był szczęśliwy dzień dla zawodniczki Budowlanych Całus Nowy Tomyśl. Patrycja Piechowiak wywalczyła trzecie miejsce w mistrzostwach Europy w Bukareszcie. W rumuńskiej stolicy 25-letnia Polka podniosła 98 kilogramów w rwaniu oraz 117 kg w podrzucie. To także dało jej dwa małe brązowe medale. Złoto w pięknym stylu wywalczyła Szwedka Patricia Strenius, a srebro przypadło Giorgii Bordigno z Włoch.

Piechowiak przed dwoma lata startowała bez powodzenia w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Występowała także bez sukcesów w uniwersjadach, a w kategorii seniorek nigdy nie stała na podium.

Do Bukaresztu Polka przyjechała z dużymi nadziejami, bo wiele zawodniczek nie mogło wystąpić z powodu problemów z dopingiem. Kilka najmocniejszych w ostatnich latach krajów jest zawieszonych w prawach i wiadomo było, że taka szansa, jak w piątek, długo może się nie powtórzyć.

Piechowiak znakomicie zdawała sobie z tego sprawę i przygotowała dobrą formę. W rwaniu zaliczyła wszystkie trzy podejścia. W najlepszym uzyskała 98 kilogramów.

Po pierwszej części rywalizacji prowadziła Włoszka Giorgia Bordignon - 102 kg, a druga była Szwedka Patricia Strenius - 99 kg.

W podrzucie nasza zawodniczka spaliła pierwszą próbę na 112 kilogramów. Na szczęście poprawiła się w drugiej. Potem podniosła jeszcze pięć kilogramów więcej. Wtedy wiadomo już było, że ma pewny medal w dwuboju.

Startujące po niej Strenius i Bordignon były poza zasięgiem. Ta pierwsza porzuciła 131, a druga 122 kilogramy. Złota medalistka, a więc Szwedka zdobyła premierowe medale w karierze. Mimo 29 lat jeszcze nigdy nie zdobyła krążka żadnej z najważniejszych imprez. Także w gronie juniorek.

Jeśli chodzi o Piechowiak, to były trzy kolejne medale dla Polski podczas zmagań w Bukareszcie. We wtorek same złota wywalczyła w kategorii do 53 kilogramów Joanna Łochowska. Ona obroniła mistrzostwo sprzed roku ze Splitu.

To był 40. medal w podnoszeniu ciężarów dla Polek w historii. Piechowiak jest dziewiątą Polka, która może się poszczycić medalem mistrzostw Europy seniorek.

Polska z sześcioma krążkami jest na drugie miejscu w klasyfikacji generalnej czempionatu. Prowadzą reprezentanci Rumunii.

Mistrzostw Europy z Bukaresztu do końca tygodnia można oglądać w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2.