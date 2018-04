Michał Broniszewski w "Świątyni szybkości"

W najbliższy weekend Michał Broniszewski rozpoczyna sezon w serii Blancpain GT Series Endurance Cup na torze Monza we Włoszech, znanym kibicom jako „Świątynia szybkości”. Ostatnią godzinę wyścigu pokaże na żywo kanał telewizyjny Eurosport 1 od godziny 16.45. Godzinne podsumowanie weekendu również w Eurosporcie we wtorek wieczorem, o godzinie 23.30.

Michal Broniszewski

Podobnie jak w ubiegłych sezonach, polski kierowca pozostaje w samochodzie Ferrari 488 GT3 zespołu Kessel Racing, ale jego zmiennikiem będziew ten weekend Włoch Alessandro Pier Guidi, fabryczny kierowca zespołu Ferrari w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA czyli WEC. Seria Endurance cieszy jak zwykle wielką popularnością. Na liście zgłoszeń znalazły się 53 załogi. Michał Broniszewski i Alessandro Pier Guidi będą mieli 12 rywali w klasie ProAm.

– Cieszę się ogromnie, że Ferrari przydzieliło mi takiego partnera do załogi – mówi Michał Broniszewski.

- Czuję presję odpowiedzialności i zrobię wszystko, aby nie zawieść zaufania zespołu, któremu tak jak firmie Ferrari bardzo zależy na tytule mistrzowskim w klasie ProAm. Znamy się od dawna z Alessandro. To świetny kolega, a zarazem najwyższej klasy profesjonalista i jeden z najszybszych kierowców w kategorii GT na świecie. Tor Monza jest mi doskonale znany, a dla mojego zespołu Kessel Racing to niemal tor domowy, bo znajduje się niespełna 100 km od jego siedziby. Startowałem tu wielokrotnie i sporo razy stałem na podium, a raz na najwyższym. Byłoby wspaniale, gdyby udało się powtórzyć zwycięstwo! Oczywiście jak zawsze niezwykle ważne będzie znalezienie optymalnych ustawień samochodu. Celem na tę niedzielę jest walka o miejsce na podium, a może i zwycięstwo w klasie ProAm, ale przy tak mocnej i wyrównanej stawce najmniejszy błąd może zaprzepaścić szanse na dobre miejsce. Organizator przewidział na piątek dodatkowe testy, ale nie planujemy udziału w nich, ponieważ jako jedni z nielicznych startujemy w dwu-, a nie trzyosobowym składzie. Dlatego wystarczy nam czasu, aby poznać samochód i ustawić go. Poza tym zespół nie chce niepotrzebnie obciążać silnika i narażać na stratę mocy czy też niezawodności w niedzielnym wyścigu. Bardzo liczymy na udane rozpoczęcie sezonu i dobry wynik w niedzielne popołudnie - powiedział.

Program weekendu

Piątek

10.00 Test 1 (1'30h)

14.30 Test 2 (1'30h)

17.20 Test dla kierowców „brązowych" (1h)

Sobota

11.35 Sesja treningowa

17.00 Sesja przedkwalifikacyjna (1'30h)

Niedziela

9.45 Sesja kwalifikacyjna (1'00h)

15.00 Wyścig (3h)

Niedzielny wyścig będzie można oglądać na żywo dzięki usłudze streamingu na stronie www.blancpain-gt-series.com. Ponadto ostatnią godzinę wyścigu pokaże na żywo kanał telewizyjny Eurosport 1 od 16.45h, a godzinne podsumowanie weekendu również w Eurosporcie we wtorek wieczorem, o godzinie 23.30.