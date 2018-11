Mistrzyni olimpijska Helen Glover nie wystartuje w igrzyskach w Tokio

Dwukrotna mistrzyni olimpijska brytyjska wioślarka Helen Glover, która latem po raz pierwszy została mamą, rezygnuje z przygotowań do igrzysk w Tokio. Uznała, że nie zdąży zbudować wysokiej formy do 2020 r., ale nie wyklucza udziału w kolejnej olimpiadzie Paryż 2024.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Etiopczycy zdominowali maraton w Nowym Jorku. Wideo Eurosport



32-letnia Glover, która triumfowała w konkurencji dwójki bez sterniczki w Londynie (2012) i w Rio de Janeiro (2016), wznowiła już treningi, ale na razie wraca do sportu powoli.



"To nie jest trening. To, co robię nazwałabym ćwiczeniami. Jest za wcześnie, by walczyć o Tokio" - powiedziała dziennikowi "The Telegraph" mama trzymiesięcznego synka Logana.



Zaangażowała się natomiast w akcję krajowej federacji - propagowania wioślarstwa, także w hali na ergonometrze, wśród Brytyjek.



Glover pierwsze złoto olimpijskie wywalczyła w 2012 roku zaledwie po czterech latach treningów. O jej nadzwyczajnej wydolności świadczy fakt, iż w 2017 roku zadebiutowała w maratonie. W Londynie uzyskała znakomity czas - 3:05.25 (114. miejsce). W tym biegu startowała jej koleżanka ze złotej wioślarskiej osady z Rio de Janeiro - Heather Stanning, którą wyprzedziła o 27 minut.



Od 2012 r. nie przegrały żadnego wyścigu w rywalizacji dwójki bez sterniczki. Brytyjki triumfowały na igrzyskach w Londynie i Rio de Janeiro oraz w mistrzostwach świata w południowokoreańskim Chungju (2013), Amsterdamie (2014) i we francuskim Aiguebelette (2015).