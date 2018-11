MotoGP: Marc Marquez ukarany w Malezji za blokowanie

Motocyklowy mistrz świata w klasie MotoGP Hiszpan Marc Marquez został ukarany przesunięciem o sześć pozycji na starcie do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Malezji. Sędziowie uznali, że podczas kwalifikacji blokował szybko jadącego Włocha Andreę Iannone.

Zdjęcie Marc Marquez /AFP



Marquez, który 21 października podczas GP Japonii po raz trzeci z rzędu i piąty w karierze został mistrzem świata w klasie MotoGP, w Malezji miał sporo problemów. Najpierw w padającym deszczu podczas kwalifikacji miał wywrotkę, później "przygodę" z Iannone.

"To nie moja wina, zwyczajnie go nie widziałem. Nic specjalnie nie zrobiłem, aby musiał gwałtownie hamować" - powiedział 25-letni Marquez, który w kwalifikacjach był najszybszy, a po ukaraniu przez sędziów będzie ruszał do wyścigu z siódmej pozycji.

Na pierwsze miejsce awansował Francuz Johann Zarco, drugi jest Włoch Valentino Rossi, trzeci Iannone.

Mistrz świata został już po raz drugi w sezonie został ukarany za blokowanie rywala. Pierwszy raz zrobił to 22 kwietnia podczas Grand Prix USA w Austin, gdy utrudniał jazdę rodakowi Maverickowi Vinalesowi.