Motorowodne ME: Cezary Strumnik srebrnym medalistą w klasie OSY 400

Cezary Strumnik (KS Przygoda Chodzież) został w angielskim Oulton Broad motorowodnym wicemistrzem Europy w klasie OSY400. Zwyciężył broniący tytułu aktualny mistrz świata Estończyk Rasmus Haugasmagi, a trzeci był Brytyjczyk Jamie Marr.



Zawody w Anglii były kolejnym w tym sezonie pojedynkiem Polaka i Estończyka. Pierwszą walkę o złoto, ale w mistrzostwach świata, obaj motorowodniacy stoczyli w połowie czerwca w Ślesinie. Wtedy lepszy był Haugasmagi, wygrywając trzy mistrzowskie wyścigi, a Strumnik trzykrotnie dopływał na drugim miejscu.

Teraz na Wyspach Brytyjskich sytuacja była podobna. Trzy wyścigi wygrał Haugasmagi, natomiast na drugiej pozycji plasował się reprezentant Polski.

Drugi z Polaków Grzegorz Stępniak (TKKF Wodnik) został sklasyfikowany na 10. pozycji.



To piąty medal wywalczony w tym sezonie przez reprezentanta Polski w zawodach rangi mistrzowskiej rozgrywanych pod patronatem światowej federacji UIM (Union Internationale Motonautique). 17 czerwca w Ślesinie srebrnym medalistą ME został Strumnik. Tydzień później, 24 czerwca w Chodzieży, srebrny medal ME w Formule 125 zdobył Henryk Synoracki (Poznański Klub Morski LOK), a brązowy Sebastian Kęciński (Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance). Złoty krążek w klasie O-700 w mistrzostwach Europy w Żninie zdobył 1 lipca Marcin Zieliński (Szczeciński Klub Motorowodny LOK).