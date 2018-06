MP w golfie: Wrocławska Toya najlepszą drużyną

Drużyna Toya GCC Wrocław została klubowym mistrzem Polski w golfie. Na 18-dołkowym polu w Binowie pod Szczecinem jej reprezentanci w finale pokonali kaszubskie Tokary. Brązowy medal ponownie zdobył team Kalinowe Pola GC.



Mistrzowski puchar powrócił do dolnośląskiego teamu po pięciu latach (w latach 2010-2013 Toya nieprzerwanie go zdobywała). Jak powiedział kapitan triumfatorów Jan Szmidt, czterodniowe zawody były wyjątkowe i okraszone niespodziankami.

"Jak przyjechaliśmy do Binowa, to naszym celem była pierwsza ósemka. To się udało, więc walczyliśmy o pierwszą czwórkę, ciesząc się z awansu. A później wyrównany finał z walką do końca" - relacjonował Szmidt.

Dziwić na pewno mógł fakt, że do półfinałowych meczów nie awansowały podwarszawskie Sobienie Królewskie - mistrz Polski w trzech ostatnich latach zajął tym razem piąte miejsce. Jak informowali jego przedstawiciele, daje to im jednak motywację do jeszcze cięższej pracy, aby za rok odebrać tytuł.

Zadowoleni z obrony srebrnego medalu byli golfiści z położonych w pobliżu Trójmiasta Tokar.

"Robiliśmy, co w naszej mocy, zabrakło trochę szczęścia. Złota nie udało się zdobyć, ale wicemistrzostwo po raz drugi z rzędu to świetny rezultat. Jesteśmy szczęśliwi, że ponownie mogliśmy stanąć drużyną na podium" - powiedział Patrycjusz Kowalski.

Brąz kolejny raz odebrali gracze z lubuskich Kalinowych Pól.

W Polskim Związku Golfa zrzeszone są 74 kluby, do których należy ponad pięć tysięcy osób posiadających kartę handicapową, uważaną za odpowiednik licencji sportowej.

Medaliści 17. Citi Handlowy klubowych mistrzostw Polski:

złoty - Toya Golf&Country Club Wrocław (Jan Szmidt jr, Nicole Polivchak, Jakub Urbański, Yu-Hao Chen, Jan Szałagan, Jakub Ćmikiewicz, Tymoteusz Michaś, Jan Szmidt - kapitan, Patryk Jabłoński - trener);

srebrny - Tokary Golf Club (Jakub Dymecki, Filip Kowalski, Maria Żrodowska, Maksymilian Biały, Dariusz Dymecki, Patrycjusz Kowalski - kapitan., Wacław Laszkiewicz - trener);

brązowy - Kalinowe Pola Golf Club (Jan Rybczyński, Patrick Kobriger, Michael Kobriger, Ireneusz Sęk, Paweł Wyrzykowski, Antonina Łęcka, Christian Kobriger, kapitan Jakub Ossowski).