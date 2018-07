​MP w strzelectwie: Złoto dla Klaudii Breś i Tomasza Bartnika

Klaudia Breś z Zawiszy Bydgoszcz w pistolecie pneumatycznym i Tomasz Bartnik z Legii Warszawa w karabinie zdobyli złote medale drugiego dnia mistrzostw Polski w strzelectwie, które odbywają się we Wrocławiu.



Bartnik w konkurencji karabinu 3x40 po drugiej rundzie przerywał o 0,1 punktu z Marcinem Majką (Tarcza Goleniów), ale po kolejnych strzelaniach wyszedł na pierwsze miejsce i nie oddał go już do końca. Majka natomiast musiał zadowolić się brązowym medalem, bo finał przegrał o 0,4 punktu z Szymonem Wielgomasem.



Bardziej wyrównana była walka o medale u kobiet w konkurencji pistoletu pneumatycznego 60. Późniejsza złota medalistka po dwóch seriach była dopiero piąta. Po kolejnych strzelaniach pięła się jednak systematycznie w górę i dotarła do finału, gdzie o 0,5 punktu była lepsza od Agaty Nowak (Świt Starachowice). Brązowy medal trafił do Joanny Tomali (Flota Gdynia).