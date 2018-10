MP w zjeździe kajakowym. Tytuły dla faworytów

Aleksandra Cader w K1 oraz Michał Wiercioch i Grzegorz Majerczak w C2 zdobyli po dwa złote medale zakończonych w niedzielę w Szczawnicy mistrzostw Polski w zjeździe kajakowym.



W dwudniowych zawodach wystartowało około stu zawodniczek i zawodników z 15 klubów. W sobotę kajakarze i kanadyjkarze rywalizowali na Dunajcu w zjeździe, dzień później na Dunajcu rozegrano sprinty.

"To były świetnie obsadzone zawody, ponieważ w Pieniny przyjechali nie tylko kajakarze slalomowi, ale i też klasyczni" - podkreślił po zakończeniu rywalizacji Janusz Żyłka-Żebracki, wieloletni trener kadry slalomistów, a także AZS AWF Kraków.

Wśród kobiet, pod nieobecność dwukrotnej olimpijki Natalii Pacierpnik, dwa złote medale (zjazd i sprint) zdobyła Cader (UKS 4 Katowice). Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stanął również reprezentujący AZS AWF Kraków duet szczawnickich kanadyjkarzy (C2) Michał Wiercioch - Grzegorz Majerczak.

"Nie zawiedli również pozostali faworyci, chociaż niespodzianką było to, że dwukrotny mistrz świata, olimpijczyk z Londynu Piotr Siemionowski nie do końca poradził sobie na tym naturalnym torze, jakim jest Dunajec i zajął np. w zjeździe dopiero 14. miejsce" - zauważył w rozmowie z PAP pochodzący ze Szczawnicy szkoleniowiec.

"To była bardzo fajna rywalizacja i do tego przy pięknej i ciepłej pogodzie. Oba nasze starty bardzo udane, w zjeździe mieliśmy ponad minutę przewagi nad kolejną osadą, w sprincie również swobodnie popłynęliśmy po kolejny złoty medal" - ocenił Majerczak.

"Oceniam swój występ bardzo pozytywnie. Tym razem mocno przygotowywałem się na ten krótszy dystans i jestem zadowolony, bo efektem jest złoto" - krótko podsumował dwudniowe starty Michał Pasiut.

Obaj kajakarze podkreślili, że po krótkim odpoczynku rozpoczynają intensywne treningi, które mają ich przygotować do walki o jak najlepszy kolejny sezon.

"I co oczywiste o kwalifikacje do kolejnych imprez międzynarodowych, w tym tej najważniejszej, czyli igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020. Taki mam plan i będę do niego z uporem dążył, w czym na pewno pomoże mi pozytywna energia, którą wyniosłem z tego zakończonego właśnie sezonu - jak dotychczas najbardziej udanego w karierze" - dodał Pasiut.

Wychowanek Startu Nowy Sącz w drużynie wywalczył w tym roku m.in. srebrny medal mistrzostw świata w Rio de Janeiro i Europy w Pradze.

Medaliści MP w zjeździe kajakowym:

seniorki K1

1. Aleksandra Cader (UKS 4 Katowice)

2. Klaudia Szewczyk (UKS Dojlidy Białystok) 3. Anna Kudła (KKW 1929 Kraków)





seniorzy K1

1. Mateusz Polaczyk (CWKS Zawisza Bydgoszcz) 2. Paweł Florczak (UKS Dojlidy Białystok) 3. Wiktor Wieruszewski (Fala Lublin)

seniorzy C1

1. Grzegorz Hedwig (KS Start Nowy Sącz)

2. Kacper Sztuba (AZS AWF Kraków)

3. Igor Sztuba (AZS AWF Kraków)

seniorzy C2

1. Michał Wiercioch, Grzegorz Majerczak (AZS AWF Kraków) 2. Michał Kołomański, Marcin Pochwała (KKK Kraków) 3. Bartłomiej Szymanek, Konrad Szymanek (KS Pieniny Szczawnica)

Medaliści MP w sprincie kajakowym:

seniorki K1

1. Aleksandra Cader (UKS 4 Katowice)

2. Adrianna Kąkol (KKW-29 Kraków

3. Julia Dziadosz (KS Start Nowy Sącz)

seniorzy K1

1. Michał Pasiut (AZS AWF Kraków)

2. Rafał Polaczyk (Zawisza Bydgoszcz)

3. Mateusz Polaczyk (Zawisza Bydgoszcz)

seniorzy C1

1. Kacper Sztuba (AZS AWF Kraków)

2. Igor Sztuba (AZS AWF Kraków)

3. Grzegorz Hedwig (KS Start Nowy Sącz)

seniorzy C2

1. Michał Wiercioch, Grzegorz Majerczak (AZS AWF Kraków) 2. Michał Kołomański, Marcin Pochwała (KKK Kraków) 3. Michał Woś, Jarosław Zaziąbło (KKK Kraków)