MŚ kobiet w szachach: Jolanta Zawadzka odpadła w 1/8 finału

Jolanta Zawadzka przegrała w niedzielę z reprezentantką Kazachstanu Żansają Abdumalik 0,5:1,5 w barażu 1/8 finału szachowych mistrzostw świata kobiet i odpadła z dalszej rywalizacji w rosyjskim Chanty-Mansyjsku.

W regularnych partiach trzeciej rundy 31-letnia Zawadzka (KSz Polonia Wrocław, ranking 2407), aktualna mistrzyni Polski klasyfikowana na 55. miejscu światowej listy, wygrała białymi i przegrała czarnymi z 22. szachistką globu, 18-letnią arcymistrzynią z Kazachstanu (2473).

Przy stanie 1:1, w niedzielnej dogrywce zawodniczki rywalizowały w szachach aktywnych. Polka przegrała czarnymi pierwszą partię po 38 posunięciach i zremisowała drugą po 55.

Zawadzka to czterokrotna mistrzyni kraju (2006, 2011, 2015, 2018), mająca w dorobku także pięć srebrnych i trzy brązowe medale. Na arenie międzynarodowej zdobyła m.in. tytuł mistrzyni świata do lat 18 (2004) oraz wicemistrzyni do lat 16 (2002) i do lat 20 (2007).

Awans do grona 16 najlepszych w mistrzostwach świata seniorek jest jej największym sukcesem w tej imprezie. W debiucie w 2010 roku odpadła w pierwszej rundzie.

Abdumalik w ćwierćfinale czeka pojedynek z byłą mistrzynią świata (2015-2016) Ukrainką Marią Muzyczuk (ranking 2545).

Z 64 zawodniczek, które przystąpiły do mistrzostw świata rozgrywanych systemem pucharowym, w rywalizacji zostało osiem.