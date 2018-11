MŚ kobiet w szachach: Jolanta Zawadzka w trzeciej rundzie, Monika Soćko wyeliminowana

Jolanta Zawadzka awansowała w środę do trzeciej rundy szachowych mistrzostw świata kobiet, które odbywają się w rosyjskim Chanty-Mansyjsku. W 1/16 finału pokonała piątą w rankigu FIDE Humpy Koneru z Indii 1,5:0,5. Odpadła z turnieju Monika Soćko.



Aktualna mistrzyni Polski Zawadzka (KSz Polonia Wrocław, ranking 2407) rywalizację z utytułowaną rywalką (2548), uczestniczką finałowego meczu o mistrzostwo świata w 2011 roku, rozpoczęła we wtorek od nierozstrzygniętego pojedynku. W środę grając czarnymi pokonała najlepszą szachistkę Indii po 78 posunięciach. Awans arcymistrzyni z Wrocławia do grona 16 czołowych zawodniczek mistrzostw świata seniorek to jej największy sukces w tej imprezie.



Soćko (KSz Hetman Katowice, ranking 2463) nieoczekiwanie przegrała obydwie partie z 18-letnią reprezentantką Iranu Mobiną Alinasab (2236), która w pierwszej rundzie wyeliminowała czołową szachistkę Niemiec Elisabeth Paehtz.



Na czwartek zaplanowano dogrywki spotkań drugiej rundy. Jedno z nich wyłoni rywalkę Zawadzkiej w 1/8 finału. Będzie nią reprezentantka Kazachstanu Zhansaya Abdumalik (2473, 22. FIDE) lub Chinka Xue Zhao (2478, 16. FIDE). Polka klasyfikowana jest na 55. miejsce w światowym rankingu.



Trzecia runda rozpocznie się w piątek.



Do mistrzostw świata, rozgrywanych systemem pucharowym, przystąpiły 64 zawodniczki.