MŚ w ciężarach. Nieudany występ Zwarycza w Aszchabadzie

Krzysztof Zwarycz nie został sklasyfikowany w dwuboju kat. 81 kg w mistrzostwach świata w podnoszeniu ciężarów rozgrywanych w stolicy Turkmenistanu Aszchabadzie. Zwyciężył Chińczyk Xiaojun Lyu, który uzyskał 374 kg w dwuboju.

Zwarycz, który w ubiegłym roku w Anaheim w USA zdobył srebrny medal w kat. 85 kg, teraz zdecydowanie zawiódł. Sztangista Budowlanych Opole miał tylko jedno udane podejście, pozostałe pięć spalił.

W rwaniu zaliczył tylko jedną próbę do 152 kg, dwie kolejne do 156 kg nie były udane, gdyż sędziowie dopatrzyli się tzw. docisku. Kontrowersyjny przepis zabraniający uginania lub prostowania łokci podczas wstawania z przysiadu lub nożyc jest od lat krytykowany przez zawodników i trenerów, ale władze IWF dotychczas nie podjęły żadnej decyzji w tej sprawie.

W podrzucie Polak spalił wszystkie trzy podejścia, dwa pierwsze do 190 kg i trzecie do sztangi ważącej o jeden kilogram więcej. W tym ostatnim dwóch sędziów dopatrzyło się docisku, jeden z nich uznał bój za prawidłowy, ale to nie miało wpływu na ostateczny werdykt - Polak nie został sklasyfikowany w dwuboju.

Złoty medal i tytuł mistrza świata w kat. 81 kg zdobył Chińczyk Xiaojun Lyu rezultatem 374 kg w dwuboju. W rwaniu uzyskał 172 kg, w podrzucie 202 kg. Z ostatniej próby na 205 kg zrezygnował, gdyż tytuł miał już pewny.

Problemy na pomoście w Aszchabadzie miał nie tylko Zwarycz. Po rwaniu z rywalizacji o tytuł odpadło dwóch kandydatów do miejsc na podium. Ormianin Andranik Karapetjan spalił trzy podejścia do 171 kg, natomiast utytułowany Bułgar Iwan Markow nie poradził sobie ze sztangą o wadze 161 kg. W sumie na jedenastu zawodników startujących w grupie A w dwuboju nie sklasyfikowano czterech.

Wyniki

mężczyźni

kat. 81 kg:

1. Xiaojun Lyu (Chiny) 374 (172+202)

2. Ahmed Mahmoud (Egipt) 373 (173+200)

3. Dayin Li (Chiny) 372 (168+204)