MŚ w ciężarach: Wiejak dziesiąta w kat. 76 kg

Małgorzata Wiejak (Zawisza Bydgoszcz) uzyskała w dwuboju 214 kg i zajęła 10. miejsce w kategorii 76 kg w rozgrywanych w Aszchabadzie mistrzostwach świata w podnoszeniu ciężarów. Złoty medal zdobyła Chinka Zhouyu Wang wynikiem 270 kg.

Polka zaliczyła tylko dwa podejścia. W pierwszej próbie rwania udźwignęła 97 kg, dwie kolejne do 99 i 100 kg spaliła. Także w podrzucie udane było tylko pierwsze wyjście na pomost do sztangi ważącej 117 kg. Dwa kolejne do 120 kg okazały się zbyt trudne.

Reklama

Walkę o złoty medal Wang stoczyła z zawodniczką z Korei Północnej Jong Sim Rim, która po rwaniu prowadziła z rezultatem 119 kg. Wang była druga mając zaliczone podejście do 118 kg. Wiejak z 97 kg była sklasyfikowana na ósmej pozycji.

W podrzucie, gdy Chinka uzyskała 152 kg, jej rywalka zaatakowała 153 kg. Próbę jednak spaliła, została z rezultatem 150 kg i zajęła drugie miejsce. Wynik 117 kg dał Wiejak w tym boju odległą, 13. pozycję.

Brązowy medal wywalczyła zawodniczka z Ekwadoru Patricia Dajomes Barrera - 259 kg (117+142).

Mężczyźni rywalizowali w środę w kat. 96 kg, w której Polacy nie wystąpili. Zwyciężył Irańczyk Sohrab Moradi z dobrym rezultatem 416 kg (186+230).

W stolicy Turkmenistanu rywalizacja odbywa się w nowych kategoriach wagowych. W czwartek Polaków ma pomoście nie będzie, natomiast w piątek wystąpi dwójka biało-czerwonych, oboje w grupie A. Jako pierwszy o godz. 13.30 walkę rozpocznie Arkadiusz Michalski w kat. 109 kg, a o godz. 16.00 - Kinga Kaczmarczyk w 87 kg.

Wyniki:

kobiety, 76 kg

1. Zhouyu Wang (Chiny) 270 (118+152)

2. Jong Sim Rim (Korea Płn.) 269 (119+150)

3. Patricia Dajomes Barrera (Ekwador) 259 (117+142)



...

10. Małgorzata Wiejak (Polska) 214 (97+117)

mężczyźni, 96 kg

1. Sohrab Moradi (Iran) 416 (186+230)

2. Tao Tian (Chiny) 407 (181+226)

3. Nicolae Onica (Rumunia) 391 (175+216)