MŚ w gimnastyce sportowej: Triumf Amerykanek w drużynie

Simone Biles w pierwszym międzynarodowym występie po igrzyskach w Rio de Janeiro poprowadziła Amerykanki do triumfu w rywalizacji drużynowej w mistrzostwach świata w gimnastyce sportowej w Dausze. To jedenaste złoto 21-letniej zawodniczki w imprezie tej rangi.

Zdjęcie Simone Biles /AFP



Amerykanki z dorobkiem 171,629 pkt wyprzedziły o 8,766 Rosjanki. To największa różnica między złotymi i srebrnymi medalistkami mistrzowskich zawodów od 2011 roku, kiedy rozpoczęła się dominacja ekipy USA i ponad dwa razy większa niż różnica między drugą drużyną a... ósmą.

Trzecie z wynikiem 162,396 były Chinki. Zespoły medalistek zapewniły sobie kwalifikację do igrzysk w Tokio w 2020 roku.

Biles, która w Rio została poczwórną mistrzynią olimpijską, przez kilkanaście miesięcy po igrzyskach odpoczywała od sportu, a wystąpiła m.in. w programie telewizyjnym "Taniec z gwiazdami". Jej nazwisko pojawiło się także w kontekście skandalu w amerykańskiej gimnastyce - była jedną z ponad 100 zawodniczek, które oświadczyły, że były molestowane seksualnie przez byłego już lekarza reprezentacji Lawrence'a Nassara. Na planszę powróciła w lipcu tego roku, a w sierpniu triumfowała w mistrzostwach kraju.

Z kolei kilkanaście godzin przed startem w Dausze trafiła do szpitala z powodu problemów z kamicą nerkową. "Kamień nerkowy może poczekać... Robię to dla mojego zespołu" - napisała na Twitterze pod zdjęciem ze szpitala, żartując w kolejnych wpisach, że kamień nerkowy to jej "Perła z Dauhy".

W czwartek Biles będzie faworytką finału wieloboju. Jeśli wygra, będzie pierwszą gimnastyczką, która tej sztuki dokonała cztery razy.

Z Polaków w Katarze startowały tylko kobiety. W kwalifikacjach zmagań drużynowych Marta Pihan-Kulesza (Kusy Szczecin), Katarzyna Jurkowska-Kowalska (Wisła Kraków), Gabriela Janik (CWZS Zawisza KG Bydgoszcz) i Wiktoria Łopuszańska (Iskra Zabrze) zajęły 22. pozycję. Indywidualnie najlepszym osiągnięciem biało-czerwonych była 25. lokata Pihan-Kuleszy w eliminacjach na równoważni. Żadnej z Polek nie udało się zakwalifikować się do finałów.

Impreza potrwa do 3 listopada.

Wyniki:

kobiety - drużynowo