MŚ w snookerze: drugi finał z rzędu Johna Higginsa

John Higgins uratował honor finalistów z zeszłego roku i po zwycięstwie z Kyrenem Wilsonem 17-13 ponownie zameldował się w finale mistrzostw świata.

Dla 26-letniego Wilsona były to czwarte mistrzostwa świata. Po raz drugi z rzędu wyeliminował go Higgins. Przed rokiem, tyle że w ćwierćfinale, Szkot wygrał 13-6.

Tym razem Higgins musiał włożyć w zwycięstwo więcej wysiłku, i wcale nie dlatego, że mecze w półfinale rozgrywane są do 17 wygranych partii. "Wizard from Wishaw" zwyciężył czterema partiami, ale kto wie, jak potoczyłby się pojedynek, gdyby nie pech Wilsona w 29. framie. Przy stanie 13-15 Wilson zaczął budować breaka, ale pomylił się na różowej, a na domiar złego idealnie wyszedł na kolejną czerwoną. Higgins miał więc komfortowy start i uzbierał z tego okrągłe 100 punktów. Chwilę później dokończył dzieła, tym razem notując 98-punktowe podejście.

Kiedy w 1998 roku John Higgins po raz pierwszy zostawał mistrza świata, Kyren Wilson miał sześć lat. Przez dwie dekady dołożył do tego jeszcze trzy mistrzowskie tytuły. W poniedziałek będzie mógł się zrównać w tej klasyfikacji z Ronniem O'Sullivanem.

Niezależnie od rozstrzygnięcia drugiego pojedynku półfinałowego Barry Hawkins - Mark Williams (decydująca sesja w sobotę o godzinie 20 w Eurosporcie 1) to Higgins będzie faworytem do tytułu. Mark Selby, Ronnie O'Sullivan i Ding Junhui sukcesywnie schodzili mu z drogi przez całe mistrzostwa, a innego kandydata do mistrzostwa Judda Trumpa Szkot wyeliminował w ćwierćfinale.