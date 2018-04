MŚ w snookerze. Higgins tak zbił rywala, że aż zrobiło mu się go żal

Obok takiego wyniku nie można przejść obojętnie. W 2. rundzie mistrzostw świata w snookerze John Higgins rozgromił Jacka Lisowskiego 13:1. W tej fazie turnieju w Crucible Theatre taki wynik nie padł od 18 lat.

W 2000 roku Dominic Dale upokorzył tak Davida Graya, który na otwarcie turnieju wyeliminował samego Ronniego O'Sullivana. O tym, że jest to niebywałe osiągnięcie, najlepiej świadczy to, że w tak efektownym stylu do ćwierćfinału mistrzostw świata nie udało się awansować żadnemu zawodnikowi przez prawie dwie dekady. Aż do niedzieli, kiedy litości dla swojego przeciwnika nie miał John Higgins.

Spotkanie z Lisowskim od początku dobrze układało się Higginsowi, który wygrywał frejm za frejmem. Po pierwszej sesji było 8:0, potem czterokrotny mistrz świata podwyższył jeszcze na 10:0. Dopiero wówczas Lisowski wygrał honorową partię.

Higginsowi użaliło się dopiero po meczu. - Trochę mi było szkoda Jacka. Najgorzej, kiedy nie idzie ci w takim turnieju i takim miejscu, a im bardziej się starasz, tym wychodzi gorzej - stwierdził "Wizard of Wishaw", który zrewanżował się Lisowskiemu za niedawną porażkę 2:6 w 2. rundzie China Open.

Spektakularny awans do najlepszej ósemki mistrzostw świata John Higgins okrasił najwyższym breakiem w tegorocznym turnieju w wysokości 146 punktów. Szkot raz zgubił pozycję do czarnej, w związku z czym musiał wbić różową i stracił szansę na maksa. - Publiczność namawiała mnie, żebym wbijał czarną po bandzie. Ale wiedziałem, że najwyższy break w turnieju to 145, więc poszedłem po 146. 10 tysięcy funtów za najwyższego breaka to piekielnie dużo pieniędzy, dlatego mam nadzieję, że uda mi się je zgarnąć - powiedział Higgins, którego w ćwierćfinale czeka pojedynek z Rickym Waldenem lub Juddem Trumpem.