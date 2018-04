MŚ w snookerze. Mark Selby za burtą! Sensacja turnieju w pierwszej rundzie

Huczne otwarcie mistrzostw świata w snookerze. Już w 1. rundzie z imprezą pożegnał się broniący tytułu po raz drugi z rzędu Mark Selby, który sensacyjnie przegrał z Joe Perrym 4-10.

- Kiedy pokazała się drabinka turniejowa, wiedziałem, że będę musiał wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Miałem trochę szczęścia, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z mojego występu - cieszył się pogromca mistrza świata.

Selby podchodził do obrony tytułu po raz drugi z rzędu. W sumie na koncie ma trzy tytuły mistrzowskie (2014, 2016, 2017). W zeszłorocznym finale, wygranym 18:15 z Johnem Higginsem, "The Jester from Leicester" wsławił się powrotem z 4-10.

W rozgrywanym do 10 wygranych partii meczu 1. rundy z Perrym takiego powrotu już zabrakło. Po pierwszej sesji Selby przegrywał 2-7. W drugiej zbliżył się do rywala na cztery frejmy, jednak skoncentrowany Perry utrzymał bezpieczną przewagę i zanotował komfortowe zwycięstwo.

W Crucible Theatre pod górkę ma też na razie główny kandydat do zwycięstwa w tegorocznych mistrzostwach świata Ronnie O'Sullivan. Po pierwszej, sobotniej sesji pięciokrotny mistrz świata i faworyt numer 1 bukmacherów niespodziewanie przegrywa ze Stephenem Maguire'em 3-6. Wznowienie tego pojedynku w niedzielę o godzinie 11. Transmisja w Eurosporcie 1.

Porażki obrońców tytułu w 1. rundzie mistrzostw świata:

1982 Steve Davis - Tony Knowles 1-10

1986 Dennis Taylor - Mike Hallett 6-10

2000 Stephen Hendry - Stuart Bingham 7-10

2007 Graeme Dott - Ian McCulloch 7-10

2012 Neil Robertson - Judd Trump 8-10

2016 Stuart Bingham - Ali Carter 9-10

2018 Mark Selby - Joe Perry 4-10