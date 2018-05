MŚ w snookerze: Nudziarze precz

Snooker przez wielu uważany jest za jeden z najnudniejszych sportów świata, tuż obok gry w bierki, krykieta czy golfa. Zagorzali kibice każdej z powyższych dyscyplin będą protestować, ale w przypadku snookera nie da się ukryć, że oglądanie przez kilka godzin meczu, w którym zawodnicy głównie stoją i dumają nad układem bil na stole nie należy do przyjemności nawet dla prawdziwych ultrasów.

Podczas trwających mistrzostw świata w Sheffield po raz kolejny pojawiło się pytanie, czy snooker potrzebuje zegara lub innej formy zmuszenia zawodników do grania szybciej?

Barry Hearn, charyzmatyczny szef World Snookera, uważa, że owszem. Jego zdaniem nie ma co ukrywać, że szybkie breaki, budowane w imponującym tempie to właśnie serce gry i to, co kibice chcą oglądać. Pierwszym krokiem w stronę odgórnego przyspieszenia gry jest wprowadzenie nowej statystyki do wyników na żywo – od kilku miesięcy w profilach zawodników znajdziemy „średni czas uderzenia” (ang. average shot time, w skrócie AST). Najszybsi zawodnicy w stawce, a tych nietrudno wskazać – Ronnie O’Sullivan, Jack Lisowski, Judd Trump, Tepchaiya Un-Nooh czy Mark Allen – utrzymują średnią poniżej 20 sekund na uderzenie. Najwolniejsi, a tych fani snookera również wskażą bez trudu, potrzebują ponad 30 sekund na uderzenie i właśnie ich World Snooker w nadchodzącym sezonie będzie monitorował. Lee Walker, Peter Ebdon, Rod Lawler, Rory McLeod, Anthony Hamilton czy też mniej znani Martin O’Donnell i Lukas Kleckers mogą spodziewać się regularnego lądowania na liście najwolniejszych zawodników w stawce, która będzie publikowana co trzy miesiące. Barry Hearn argumentuje, że niezależnie od tego, czy zawodnik jest powolny z natury, powolny z przyzwyczajenia, czy też powolny z premedytacją – będzie musiał rozważyć przyspieszenie gry, bo tego wymaga nowoczesny sport. Póki co nie słyszymy o żadnych innych konsekwencjach poza znajdowaniem się na „czarnej liście”, ale jak podkreślił Hearn, po nadchodzącym sezonie będziemy się zastanawiać, czy nie wprowadzić zasady narzucającej zawodnikom szybsze tempo.

- Niektórzy zawodnicy uparcie odmawiają zrozumienia, że jesteśmy częścią przemysłu rozgrywkowego – zauważył Hearn. – Oczywiście, każdemu zdarzają się partie, które po prostu się wloką, ale dlatego wyciągniemy średnią ze wszystkich spotkań, wtedy przeciętny czas uderzenia naprawdę odpowiada grze zawodników. Nie będziemy wprowadzać zegara ani, jak w golfie, pouczać zawodnika w trakcie meczu, ale pod koniec sezonu zastanowimy się, czy możemy wprowadzić zasadę narzucającą grę ze średnią poniżej 30 sekund.

Zasada dotycząca spowalniania gry z premedytacją, celem wyprowadzenia przeciwnika z równowagi, już istnieje – znajdziemy ją w przepisach gry w dziale poświęconym niesportowemu zachowaniu. Problem z tą zasadą polega na tym, że wyegzekwowana może być obecnie jedynie przez sędziego, a opinie na temat tego, czy sędzia jest właściwą osobą w kwestii narzucania tempa gry zawodnikowi są bardzo podzielone. Ostatecznie sędzia nie zawsze wie, czy zawodnik jest powolny z natury, ma gorszy dzień, czy faktycznie próbuje zamęczyć rywala, a przy okazji kibiców i samego arbitra. Na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których sędzia rzeczywiście podczas ważnego turnieju zwrócił zawodnikowi uwagę na zbyt wolną grę. Najbardziej znanym przypadkiem z ostatnich sezonów jest Marcel Eckardt, niemiecki arbiter, który podczas turnieju European Masters w Rumunii postanowił zamienić dwa słowa w tej sprawie z Anthonym McGillem. Sytuacja wywołała ogromne poruszenie zarówno wśród zawodników, jak i sędziów, wywołując komentarze począwszy od „wreszcie ktoś się za to zabrał”, a skończywszy na „za kogo on się uważa”. Tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi na pytanie czy sędzia powinien tę zasadę egzekwować czy nie i na jakiej podstawie, dlatego też być może bardziej konkretne rozwiązanie miałoby sens.

W snookerowym kalendarzu mamy jeden turniej, w którym obowiązuje zegar odmierzający zawodnikom czas na zagranie – to ShootOut, przez wielu uwielbiany, przez wielu serdecznie znienawidzony. Nie można jednak zaprzeczyć, że jest to jeden z niewielu turniejów odbiegających od standardów tradycyjnego turnieju, i pozwalający chociażby publiczności na głośne i entuzjastyczne zagrzewanie ulubieńców do walki czy komentowanie poszczególnych zagrań. Atmosfera na trybunach przypomina tę znaną z turniejów darta, co wyprowadza z równowagi zwłaszcza konserwatywnych fanów snookera. Opinie zawodników na temat ShootOutu także są podzielone, ale wszyscy raczej są zgodni, że taka formuła to ciekawa odmiana raz na jakiś czas, ale na pewno nie kierunek, w którym gra powinna zmierzać.

Do wielkich zwolenników zasady narzucającej odpowiednie tempo gry należą m.in. Ronnie O’Sullivan, Shaun Murphy i Joe Perry, i nic dziwnego – im daleko do przekroczenia trzydziestosekundowego limitu. Miłośnicy taktyki podkreślają, że każdy zawodnik gra w swoim tempie i narzucanie czegokolwiek w tej kwestii zabije różnorodność i zuboży grę. Warto jednak zauważyć, że konserwatywni kibice narzekali także na decyzję Hearna dotyczącą meczów rozgrywanych na przestrzeni zaledwie siedmiu partii, i choć faktycznie taki mecz jest mniej miarodajny w kwestii ogólnych umiejętności zawodnika niż dwudniowa batalia w formacie lepszy z 25, to krótsze mecze i bardziej dynamiczne turnieje w ostatnich latach skutecznie przyciągnęły na trybuny i przed telewizory rzesze nowych fanów. Być może zatem należy zaufać Hearnowi, który zdecydowanie wie, o co chodzi w przemyśle rozrywkowym.

A tak na marginesie – na liście najwolniejszych zawodników próżno będzie szukać Marka Selby’ego, nazywanego przez co złośliwszych pieszczotliwie „Slowbym”. Były mistrz świata rzeczywiście potrafi zamęczyć rywala grą taktyczną, jeśli widzi taką potrzebę, ale jednocześnie „w gazie” gra niczym Ronnie w najlepszych czasach, co daje mu średnią uderzenia 23,03 w obecnym sezonie. Nie wyląduje więc na „czarnej liście”, nawet jeśli po raz kolejny uda mu się doprowadzić do rozpaczy fanów Rajdu Dakar czy też dowolnego innego sportu, którego transmisja zostanie opóźniona przez niewyobrażalnie długi (ale ciekawy!) mecz snookera.

Monika Sułkowska, Sheffield