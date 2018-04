MŚ w snookerze. O'Sullivan: Miałem mu się pokłonić jak królowej?

Ronnie O'Sullivan obrócił w żart spięcie z Ali Carterem, do którego doszło pod koniec meczu 2. rundy mistrzostw świata. "The Rocket" sensacyjnie przegrał 9:13, a równie atrakcyjna dla mediów był incydent z 19. frejma.

- Przez 41 lat w Crucible nie widziałem czegoś takiego - emocjonował się na antenie BBC mistrz świata z 1985 roku Dennis Taylor. O'Sullivan twierdzi, że sprawa została rozdmuchana.

Kiedy pięciokrotny mistrz świata skończył podejście, chciał wrócić na swoje miejsce. Z krzesełka szybko poderwał się prowadzący w tym spotkaniu Carter. Wicemistrz świata z 2008 i 2012 roku od razu skoncentrował się na stole, przez co doszło do małego fizycznego kontaktu między zawodnikami.

Kiedy Carter był już przy stole, O'Sullivan nie dał za wygraną i sprowokował krótką wymianę zdań, aż we wszystko wmieszał się sędzia. - Panowie, gramy już - przerwał Paul Collier.

Incydent nie miał żadnego wpływu na dalszy przebieg meczu. Obaj zawodnicy szybko o tym zapomnieli. Na pomeczowej konferencji O'Sullivan życzył powodzenia Carterowi w dalszej części turnieju.

- Nigdy się nie zdenerwowaliście w swoim życiu? - bagatelizował gorący moment z 19. frejma. - Czasami się denerwujemy. Kiedy ktoś potraktuje mnie barkiem, mam przejść obok niego na paluszkach albo pokłonić się jak królowej? Czasami trzeba powalczyć o swoje - stwierdził Ronnie O'Sullivan.

- Nic takiego się nie stało. Obaj szliśmy, on do swojego krzesła, ja do stołu. Byłem wpatrzony w stół i wtedy wpadliśmy na siebie. Nic wielkiego - zapewnił Ali Carter w rozmowie z BBC.