MŚ w snookerze. Toast szklanką mleka? Williams zmienił taktykę

15 lat czekał Mark Williams na trzeci tytuł mistrzowski. W historii mistrzostw świata w snookerze nie było nigdy dłuższej przerwy. Walijczyk miał więc podwójne powody do świętowania.

Zdjęcie Mark Williams of Wales speaks to the media naked during a press conference after winning the tournament during day seventeen of World Snooker Championship after winning the tournament at Crucible Theatre on May 7, 2018 in Sheffield, England /Getty Images

W tegorocznym finale Mark Williams pokonał Johna Higginsa 18-16 i po raz trzeci zatriumfował w Crucible Theatre. Kiedy poprzednio wygrywał w Sheffield w 2003 roku, na świecie nie było jeszcze ani jednego z jego trzech synów. Na kolejny tytuł mistrzowski żaden snookerzysta nie czekał tak długo.

Trzecie mistrzostwo świata było tak wyczekiwane przez Marka Williamsa, że Walijczyk zmienił taktykę i tym razem zdecydował się pójść w tango.

- Będę się bawił całą noc. Kiedy poprzednim razem zdobyłem mistrzostwo świata, wypiłem szklankę mleka i padłem. Teraz nie pójdę spać. Położę się dopiero wtedy, kiedy będzie jasno - zapowiadał w poniedziałek późnym wieczorem nowy-stary mistrz świata na konferencji prasowej, na której wystąpił... nago.

Dodatkowo 43-letni Mark Williams jest najstarszym mistrzem świata od 1978 roku, kiedy w Crucible Theare zwyciężył jego rodak Ray Reardon.