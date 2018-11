MŚ w szachach: Wciąż remis w meczu Magnusa Carlsena z Fabiano Caruaną

Czwarta partia rozgrywanego w Londynie meczu o mistrzostwo świata w szachach między obrońcą tytułu Norwegiem Magnusem Carlsenem i Amerykaninem Fabiano Caruaną ponownie nie przyniosła rozstrzygnięcia. Stan rywalizacji: 2-2.



We wtorek białymi grał Carlsen. Zawodnicy zgodzili się na remis po 34 posunięciach.



Mecz liderów rankingu FIDE (Carlsen - 2835 pkt, Caruana 2832) odbywa się w gmachu The College przy Southampton Row w londyńskiej dzielnicy Holborn. Publiczność ogląda partie zza podwójnej dźwiękoszczelnej szyby, by nie zakłócać koncentracji zawodników.



Pojedynek Carlsen - Caruana składa się z 12 partii i potrwa do 26 listopada. Jeśli wynik będzie remisowy, dwa dni później zwycięzcę wyłonią dogrywki. Pula nagród wynosi milion euro, zwycięzca otrzyma 60 procent tej kwoty, powiększonej o zyski z pay-per-view, biletów i reklam.



Dwa lata temu w Nowym Jorku Norweg pokonał Rosjanina Siergieja Karjakina 9:7 i obronił tytuł.