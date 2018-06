Niepełnosprawni sportowcy po raz pierwszy powalczą o medale

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oficjalnie wspiera projekt Avalon Extreme. "Motorowodniacy" obejmą patronatem nie tylko wydarzenia w ramach projektu, ale także aktywności jednego z ambasadorów, Igora Sikorskiego.

Zdjęcie Igor Sikorski /Eurosport

Co najważniejsze – w tym roku po raz pierwszy podczas mistrzostw Polski w wakeboardzie i wakeskacie za wyciągiem o medale będą też walczyć niepełnosprawni zawodnicy w kategorii sitwake.

Reklama

Współpraca pomiędzy Avalon Extreme i Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego to wypadkowa pokrywających się działań obu organizacji. Związek prowadzi cztery dyscypliny sportu, jedną z nich jest wakeboard, będący „starszym bratem” sitwake’a, czyli odmiany wake’a dla niepełnosprawnych. Wspólne działania mają za zadanie rozszerzyć zasięg wydarzeń realizowanych przez Avalon Extreme. Jednym z najważniejszych aspektów będzie stworzenie oddzielnej kategorii dla sitwake’owców podczas mistrzostw Polski za wyciągiem, które odbędą się w Sosnowcu w ośrodku Wake Zone Stawiki pod koniec lipca br.

To dla nas naturalna współpraca i naturalny kierunek rozwoju tej dyscypliny. Sitwake jest coraz popularniejszy na świecie, a w Polsce coraz częściej spotykamy wspaniałych ludzi, którzy pomimo niepełnosprawności, realizują swoją pasję poprzez pływanie na jednej desce. Co ważne, udowadniają w ten sposób, że sporty ekstremalne są dla każdego. Wystarczy silny charakter i ciężka praca. Myślę, że dając im możliwość walki o medale i tytuły mistrzostw Polski, jeszcze bardziej ich mobilizujemy i popularyzujemy ten piękny sport – mówi Paweł Szabelewski, sekretarz generalny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego to duża i znacząca organizacja, więc jej wsparcie jest dla nas naprawdę bezcenne. Szkolenia i wydarzenia, które prowadzimy razem z Avalon Extreme, mogą osiągnąć dużo większy wymiar z tak znaczącym partnerem. Nie ukrywam, że dodanie „naszej” kategorii do oficjalnych mistrzostw Polski to ogromny krok w popularyzacji tego sportu. Cieszę się, że coraz poważniejsze organizacje zwracają się w naszym kierunku i wierzą w to, co robimy – dodaje Igor Sikorski, ambasador Avalon Extreme.

Avalon Extreme jest jedynym w Polsce projektem popularyzującym sporty ekstremalne zarówno wśród osób pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością