Pierwszy w historii tytuł Kolpingu Frac Jarosław

Tenisiści stołowi PKS Kolping Frac zostali mistrzami Polski. W rozegranym w Gdańsku finałowym spotkaniu zespół z Jarosławia pokonał broniących tytułu zawodników Dartom Bogorii Mińsk Mazowiecki 3:1. To pierwszy w historii triumf tej drużyny.



W pierwszym pojedynku znakomity Chińczyk Hou Yingchao odniósł swoje 21. kolejne ligowe zwycięstwo - najlepszy zawodnik superligi pokonał 3:0 Daniela Góraka.



Prowadzenie Kolpingu podwyższył Chorwat Tomislav Pucar, który pomimo problemów w drugim secie, także 3:0 wygrał z Czechem Pavlem Siruckiem.



Nadzieje obrońców tytułu na końcowy sukces przedłużył Han Chuanxi, który w nowym sezonie będzie występował w ekipie beniaminka superligi Enerdze KTS Toruń. 23-letni Chińczyk pokonał młodszego o dwa lata Patryka Zatówkę. Dwa pierwsze sety zakończyły się gładkim zwycięstwem reprezentanta Dartomu, ale w kolejnych dwóch partiach Polak stawił rywalowi zacięty opór. Ostatecznie Chuanxi okazał się lepszy 3:1, triumfując w czwartym secie na przewagi.



O historycznym zwycięstwie zespołu z Jarosławia przesądził niezawodny Yingchao, który bez problemów pokonał 2:0 Sirucka. Chińczyk sprawił sobie piękny urodzinowy prezent, bo w piątek skończył 38 lat.



Tym samym zawodnicy Kolpingu po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. Podopieczni trenera-menedżera Kamila Dziukiewicza, którzy w poprzednim sezonie zajęli odległą siódmą pozycję, zdetronizowali drużynę z Mazowsza, która ma w dorobku sześć złotych medali.



Po raz trzeci o tytule drużynowego mistrza Polski zadecydował jeden mecz rozegrany na neutralnym terenie. Wcześniej rozgrywany był finał play off do dwóch zwycięstw. W półfinale Kolping Frac dwa razy pokonał Fibrain AZS Politechnikę Rzeszów 3:1, a Dartom Bogoria, podobnie jak rok temu, wyeliminował Dekorglass. Co prawda w pierwszym spotkaniu byli już mistrzowie Polski przegrali we własnej hali 1:3, ale w rewanżu triumfowali w Działdowie 3:0.



PKS Kolping Frac Jarosław - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3:1