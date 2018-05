Po Chile także Boliwia rezygnuje z przyszłorocznej edycji Rajdu Dakar

Boliwia nie będzie uczestniczyć w Rajdzie Dakar 2019, a powodem jest brak porozumienia z organizatorem co do przebiegu trasy - poinformowała we wtorek minister kultury Wilma Alanoca. Wcześniej ze względów finansowych wycofało się Chile.

Zdjęcie Rajd Dakar /AFP





"Nie doszliśmy do porozumienia, które odpowiadałoby obu stronom. Wyraziliśmy zainteresowanie rozszerzeniem trasy o inne regiony Boliwii, aby promocja naszego kraju była bardziej zdywersyfikowana" - wyjaśniła Alanoca, cytowana przez dziennik "La Razon".



Boliwia współorganizowała Rajd Dakar od 2014 roku. Pięć poprzednich przejazdów "przyniosło wielkie zyski tak pod kątem ekonomicznym, jak i promocji turystycznej Boliwii w skali światowej" - dodała minister.



Jedynym potwierdzonym krajem w przyszłorocznej edycji jest Peru. Rajd nie wróci natomiast do Chile, które poprzednio gościło Dakar w 2015 roku.



Organizująca imprezę Amaury Sport Organisation (ASO) odwołała zaplanowaną na poniedziałek prezentację trasy. Do tej pory ogłoszono tylko termin rajdu - 5-19 stycznia.