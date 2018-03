Podnoszenie ciężarów. Ekspert o złocie Łochowskiej: Srebro byłoby porażką

Wtorek był kolejnym ważnym dniem w karierze 29-letniej sztangistki. Joanna Łochowska na pomoście w Bukareszcie obroniła mistrzostwo Europy w kategorii do 53 kilogramów. Nasza zawodniczka zdobyła tytuł bardzo pewnie. - To dla mnie żadne zaskoczenie - przyznał komentator podnoszenia ciężarów w Eurosporcie Grzegorz Pajda.

W zmaganiach w rumuńskiej stolicy nie startuje wiele reprezentacji, które są ukarane dwuletnią dyskwalifikacją za stosowanie dopingu.

- To prawda, ale Joanna w zeszłym roku startowała nie tylko w mistrzostwach Europy, ale też świata i pokazała, że jest czołową zawodniczką. Można się spodziewać, że i tym razem poradziłaby sobie dobrze także z tymi, które teraz nie mogły wystąpić - stwierdził Pajda.

- Złoto? Tak miało być. Już przed rozpoczęciem rywalizacji było wiadomo, że srebrny medal dla niej to będzie porażka. Spaliła po jednym podejściu rwaniu i podrzucie, ale to nie miało znaczenia. Po rwaniu miała cztery kilogramy przewagi nad kolejną rywalką. Potem dokładała tylko kilogramy i wszystko kontrolowały. Rywalki nie były w stanie odrobić tej straty. Tak naprawdę mogła walczyć o rekord Polski w rwaniu. W podrzucie wynosi on 112 kilogramów i to dla niej teraz zbyt dużo. Kiedyś były zawodniczki w naszym, które tyle podnosiły, na przykład Aleksandra Klejnowska.

- Myślę, że Joanna ma szanse na dobry wynik na igrzyskach w Tokio. Zależy jednak od tego, co przygotują Azjatki. One na pewno będą mocne. W Rio nie było przecież tylko Rosjanek, ale startowały pozostałe najmocniejsze. I wtedy Europa zdołała wywalczyć zaledwie dwa medale. Resztę zdobyły Azjatki i zawodniczki z Ameryki Południowej. Trudno będzie do zmienić - dodał Grzegorz Pajda.

