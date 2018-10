Ponad 500 uczennic będzie ćwiczyć z Jędrzejczak i innymi mistrzyniami

To będzie niezwykła lekcja wychowania fizycznego, bo tylko dla dziewcząt i z udziałem największych mistrzyń sportu. Ponad 500 uczennic weźmie udział 12 października w Poznaniu w kolejnej odsłonie akcji „Mistrzynie w szkołach” prowadzonej przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

Do Poznania na zaproszenie mistrzyni olimpijskiej i mistrzyni świata w pływaniu przyjadą medalistki olimpijskie – pięcioboistka Oktawia Nowacka i wioślarka Julia Michalska – a także lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic, pływaczka Alicja Tchórz oraz była bokserka i kick-bokserka Iwona Guzowska.

– Nie każda z uczestniczek będzie mistrzynią w sporcie, natomiast każda z nich poprzez cechy ze sportu może być mistrzynią życia. Nie mamy wątpliwości, że by zostać mistrzem życia trzeba dbać także o rozwój fizyczny, bo w czasie uprawiania sportu wypracowuje się cechy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, jak determinacja, czy konsekwencja. Naszym głównym celem jest więc przekonanie dziewcząt do lekcji wf i do zdrowego trybu życia – mówi Otylia Jędrzejczak.

W zajęciach udział wezmą uczennice z klas VII, gimnazjów i liceów, bo właśnie w tym wieku notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego. – Chcemy im pokazać mistrzynie sportu i na naszym przykładzie pokazać, że sport i aktywność ruchowa ma kolosalny wpływ na poziom szczęścia – dodaje Jędrzejczak. Głównym partnerem Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach” jest Always #JakDziewczyna. To akcja społeczna wspierana przez miliony kobiet na całym świecie, która zmienia negatywny wydźwięk wyrażenia #JakDziewczyna, tak, aby kojarzyło się wyłącznie z samymi wyjątkowymi cechami.

W czasie kilkugodzinnego spotkania uczestniczki wraz z mistrzyniami sportu ćwiczyć będą pod okiem wykwalifikowanych trenerów personalnych. Po zajęciach fizycznych uczennice będą miały możliwość spotkania i rozmów z Otylią Jędrzejczak i zaproszonymi przez nich wybitnymi sportsmenkami. Otrzymają również atrakcyjne pakiety startowe, a dla szkół zgłaszających uczestniczki przygotowano sprzęt sportowy.

Bez wątpienia udział w akcji wyjątkowych kobiet, największych gwiazd sportu, może zachęcić dziewczęta do aktywności fizycznej. W Poznaniu uczennice poznają zarówno byłe gwiazdy sportu, jak Otylia Jędrzejczak, czy Iwowa Guzowska, jak i obecne mistrzynie, choćby specjalistkę od biegu na 400 metrów Justynę Święty-Ersetic, która w sierpniu tego roku we wspaniałym stylu zdobyła dwa złote medale Mistrzostw Europy w Berlinie.

Spotkanie odbędzie się w pawilonie trzecim Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14. Poznański odcinek „Mistrzyń w szkołach” będzie rekordowy spośród tegorocznych – wcześniej spotkania z tego cyklu odbyły się w Grębocinie koło Torunia i Sosnowcu – bo w zajęciach weźmie udział ponad pięćset dziewczynek.

Projekt „Mistrzynie w szkołach” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.