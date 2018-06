Przemysław Miarczyński: Słaby wiatr może utrudnić walkę o podium

Pięcioro polskich żeglarzy rozpocznie we wtorek u wybrzeży Marsylii rywalizację w finałowych regatach Pucharu Świata klas olimpijskich. Zdaniem trenera kadry "deskarzy" Przemysława Miarczyńskiego słaby wiatr może utrudnić walkę o podium jego podopiecznych.

W klasie RS:X wystąpią: brązowa medalistka igrzysk w Londynie Zofia Klepacka (Legia Warszawa), Kamila Smektała (YKP Warszawa), mistrz Europy z 2015 roku Paweł Tarnowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot) oraz Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyń), a w konkurencji Laser Radial wystartuje Agata Barwińska (MOS SSW Iława).

Reklama

"Pogoda jest ok, ciepło, ale niezbyt gorąco. Natomiast przewidywane są burze i gorsze dla nas są prognozy wietrzne. Generalnie wiatr ma być słaby. Takie warunki mogą utrudnić naszym windsurferom walkę o podium, zwłaszcza liderowi klasyfikacji Pawłowi" - powiedział PAP Miarczyński, który po zakończeniu zawodniczej kariery w klasie RS:X drugi sezon prowadzi kadrę.

Dodał, że "Tarnowski został odchudzony na maksa, waży 73 kg i w słabiutkim wietrze jego szanse na czołowe miejsca są mniejsze". Zdaniem medalisty olimpijskiego Londyn 2012 "idealnie byłoby dla Pawła, jak również dla Zosi, aby podczas wyścigów wiało pół na pół - słabo i silnie".

W finałowych regatach w klasie RS:X udział weźmie 20 zawodników i 20 zawodniczek. Jak zaznaczył 38-letni Miarczyński, droga do nich była dwojaka.

"Poprzez ciułanie punktów w zawodach zaliczanych do cyklu, albo zwycięstwo w któryś z nich. W ten sposób dostała się do finału Zosia Klepacka. Nie startowała w japońskim Gamagori i Miami, ale w trzeciej imprezie w Hyeres we Francji była najlepsza. Wysoką dyspozycję pokazała niedawno, wygrywając zawody Pucharu Europy w holenderskim Medemblik (22-26 maja). Przypomnę, że w zeszłorocznych mistrzostwach kontynentu, które odbyły się w... Marsylii, wywalczyła złoty medal" - wspomniał czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich.

Miejsca w światowej czołówce regularnie zajmuje także 24-letni Tarnowski. Obecny sezon rozpoczął od szóstej lokaty w Pucharze Świata w Miami, potem w Pucharze Księżniczki Zofii był najlepszy, a w Hyeres siódmy. Startował także w pierwszych zawodach tegorocznego PŚ w Gamagori, które odbyły się jeszcze w październiku 2017 roku, gdzie stanął na najwyższym stopniu podium.