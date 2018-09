Przygoński: w Rajdze Dakar stać nas na pierwszą czwórkę

W poprzedniej edycji Rajdu Dakar Jakub Przygoński z pilotem Tomem Colsoulem zajęli znakomite piąte miejsce klasyfikacji generalnej samochodów. Teraz polski kierowca celuje w poprawienie tego osiągnięcia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pech kierowców na początku Rajdu Polski. Wideo Eurosport

Z Jakubem Przygońskim rozmawia Mateusz Kalina.

Reklama

Pierwsza sprawa - gratulacje! Niedawno po raz drugi zostałeś ojcem.

Bardzo dziękuję. To oczywiście super uczucie, ale stoi teraz przed nami duże, rodzinne wyzwanie. Będziemy się wspólnie z żoną starać, by dwie córeczki stworzyły z nami fajny zespół (śmiech). Obecnie próbuję jak najwięcej czasu spędzać w domu, choć nie jest to łatwe zadanie.

Gotowy na kolejne nieprzespane noce?

Tak, jestem w pełnej gotowości. Uprzedzając kolejne pytanie, na pewno nie będzie miało to wpływu na moje treningi i przygotowania do rajdów. Za długo się już ścigam, by miało to większy wpływ na osiągane przeze mnie wyniki. Na pewno będzie trochę ciężej, ale jestem na to przygotowany (śmiech).

Na początku września triumfowałeś w Baja Poland. Byłeś lepszy od Krzysztofa Hołowczyca, który w przeszłości pięciokrotnie wygrywał tę imprezę. Jakie to uczucie pokonać „Hołka”?

Celem na Baja Poland od początku było zwycięstwo. Wiedzieliśmy, na co stać Krzyśka, który na tym terenie jest niezwykle mocny. Zna wszystkie zakamarki poligonu, na którym się ścigaliśmy. Trzeba było bardzo mocno zaryzykować. Wszystko poszło jednak po naszej myśli. Cieszę się tym bardziej, bo udało się wygrać przed polską publicznością.

Przed tobą Rajd Maroka, przedostatni odcinek walki o Puchar Świata w rajdach terenowych. Prowadzisz w tym cyklu i nad drugim Władimirem Wasiliewem z Rosji masz 71 punktów przewagi na 90 możliwych jeszcze do zdobycia. Pojawia się w głowie myśl, że mistrzowski tytuł jest na wyciągnięcie ręki czy podchodzisz do tego na chłodno?

Rzeczywiście, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Rajd Maroka będzie kluczowy. Praktycznie musimy „tylko” ukończyć ten rajd, by zapewnić sobie mistrzostwo. Sytuacja jest dla nas bardzo komfortowa. Ja jednak nie lubię takich kalkulacji, chcę pojechać na 100 procent. Tak było choćby podczas Baja Poland, gdzie nie musieliśmy wcale wygrać.

Wielki krokami zbliża się Rajd Dakar. Można już oficjalnie potwierdzić twój udział w najbliższej edycji?

Tak. Wystartujemy samochodem Mini zespołu X-Raid. Moim pilotem będzie Belg Tom Colsoul. Obaj jesteśmy w super dyspozycji. Poziom naszej współpracy wzrósł. Będziemy więc świetnie przygotowani.

Poprzednią edycję ukończyliście na rewelacyjnym piątym miejscu. Jaki masz plan, by jeszcze bardziej wyśrubować ten wynik?

Z roku na rok chcemy być coraz wyżej. Robi się coraz ciaśniej. Uważam, że jesteśmy w stanie pojechać na pierwszą czwórkę. Nie jest wielką tajemnicą, że w Rajdzie Dakar, poza umiejętnościami, liczy się również szczęście. Jeśli nam ono dopisze, wierzę, że powalczymy o najwyższe lokaty.

Z powodzeniem starujesz zarówno w rajdach terenowych, jak i w drifcie. Co sprawia ci większą radość?

Z każdego rodzaju rywalizacji czerpię taką samą przyjemność. Rajdy terenowe to ogromne wyzwanie, ale dają nam one możliwość przebywania w fantastycznych miejscach. Wiadomo, że nie jest lekko, etapy trwają po kilka godzin. Towarzyszą temu zupełnie inne doznania, niż przy driftach. Tutaj wszystko odbywa się bardzo szybko, jest na pewno bardziej efektowne i przystępne dla widza. To różne dyscypliny. Łączy je to, że w obu przypadkach trzeba naprawdę wiele poświęcić, by móc rywalizować z najlepszymi.

Pozostając jeszcze chwilę przy driftach, masz już zapewnioną obronę tytułu mistrza Polski.

Zgadza się, nie ukrywam, że u siebie jesteśmy bardzo mocni. Żałuję, że nie udało się wystartować we wszystkich wyścigach europejskiej ligi, pokrywały się one ze startami w rajdach terenowych. Również tam nasz zespół jest w stanie walczyć o najwyższe lokaty. Podsumowując - za nami bardzo dobry sezon.