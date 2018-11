PŚ szpadzistek: 22. miejsce Martyny Swatowskiej w Tallinnie, sukces Koreanki Jung

Martyna Swatowska (AZS AWF Katowice) zajęła 22. miejsce w pierwszych w nowym sezonie zawodach Pucharu Świata szpadzistek. W Tallinnie zwyciężyła, po raz pierwszy w karierze, Koreanka Hyojung Jung, która w finale pokonała Man Wai Vivian Kong z Hongkongu 15:6.



24-letnia Swatowska w 1/32 finału wygrała z Koreanką Hyojoo Choi 15:11, ale w kolejnej rundzie uległa Francuzce Melissie Goram 9:15.

Walkę w turnieju głównym, z udziałem 32 zawodniczek, z Polek wygrała jeszcze Aleksandra Zamachowska (AZS AWF Kraków). W pierwszej rundzie pokonała wicemistrzynię świata i wiceliderkę klasyfikacji szpadzistek Rumunkę Anę Marię Popescu 15:14, by w pojedynku o awans do czołowej "16" przegrać z Włoszką Albertą Santuccio 10:15. Polka ostatecznie uplasowała się na 32. pozycji, a rywalka dotarła do półfinału.

Ewa Trzebińska (bardziej znana pod panieńskim nazwiskiem Nelip), najwyżej notowana z biało-czerwonych w światowym rankingu, w 1/32 finału musiała uznać wyższość 11. w tej klasyfikacji Koreanki Hyein Lee 13:15. Zawodniczka UKS Żoliborz zajęła 59. lokatę.

Wyżej, gdyż na 44. pozycji, sklasyfikowano Renatę Knapik-Miazgę (AZS AWF Kraków). Dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy w pierwszym pojedynku przegrała z Amerykanką Catherine Nixon 6:15.

Pozostałe podopieczne trenera Bartłomieja Języka odpadły w eliminacjach.