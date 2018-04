PŚ w rajdach terenowych. Zwycięstwa Przygońskiego i Giemzy w Katarze

Jakub Przygoński z belgijskim pilotem Tomem Colsoulem (Mini John Cooper Works Rally) zajęli pierwsze miejsce w Qatar Cross Country Rally, czwartej eliminacji Pucharu Świata w rajdach terenowych. W rywalizacji motocyklistów zwyciężył Maciej Giemza (KTM).

Zdjęcie Kuba Przygoński /From Official Website

Polsko-belgijska ekipa wygrała niedzielny, piąty etap rywalizacji w Katarze. Od środy kierowcy pokonali w sumie 1390 km.

- To niesamowity wynik i wielkie emocje. Rywalizacja trwała do samego końca. Ten rajd pokazał, że jesteśmy z Tomem bardzo zgranym zespołem i w dobrej formie. Jedziemy szybko i potrafimy dobrze nawigować. Odzyskujemy pierwsze miejsce w Pucharze Świata, mamy dużą przewagę punktową, więc w kolejnych startach nie będziemy mieć już takiej presji - powiedział kierowca Orlen Teamu Przygoński.

W rywalizacji motocyklowych mistrzostw świata FIM w rajdach terenowych w Katarze najlepszy okazał się Giemza (KTM). Motocyklista Orlen Teamu prowadził od początku rywalizacji.

- To najlepszy trening przed rajdem Dakar, jaki mogłem sobie wymarzyć. Pierwszy raz otwierałem każdy odcinek. Wymagało to ode mnie niesamowitego skupienia, tym bardziej, że nawigacja była bardzo trudna. Cieszę się, że mimo tego utrzymywałem dobre tempo i zwyciężyłem. To dla mnie wielka radość i satysfakcja, która napędza do kolejnych startów w tym sezonie - podkreślił Giemza.

Czołówka klasyfikacji generalnej po Qatar Cross Country Rally w kategorii samochodów:

1. Jakub Przygoński (Polska/Mini John Cooper Works Rally) 14:14.46

2. Władimir Wasiliew (Rosja/Mini All4 Racing) 14:54.59

3. Yasir Hamad Seaidan (Arabia Saudyjska/Toyota Hilux) 16:30.02

Czołówka klasyfikacji generalnej po Qatar Cross Country Rally w kategorii motocykli:

1. Maciej Giemza (Polska/KTM Rally Replica) 21:50.07

2. Aleksandr Maksimow (Rosja/Yamaha Yfm 700R) 26:07.16

3. Kees Koolen (Holandia/Barren Racer Br 1 690) 26:48.06