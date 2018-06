PŚ w wioślarstwie. 14 polskich osad wystartuje w Linzu

Czternaście osad będzie reprezentować Polskę od piątku do niedzieli w drugiej rundzie wioślarskiego Pucharu Świata w Linzu. To sprawdzian austriackiego ośrodka przed przyszłorocznymi mistrzostwami globu.

Na początku czerwca "Biało-Czerwoni" dwukrotnie stanęli na podium zawodów w Belgradzie: w dwójce wagi lekkiej zwyciężyli Jerzy Kowalski i Miłosz Jankowski, natomiast Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann były drugie w czwórce podwójnej. Obie osady wystąpią w Austrii w niezmienionych składach.

"Ostatni raz startowałam tu w 2008 roku, czyli równe 10 lat temu, na mistrzostwach świata juniorów. Startowałam na deblu z Martą Rychert. Po super półfinale nie starczyło nam już sił na finał i ostatecznie byłyśmy 6. Ale mimo wszystko miło wspominam tamte starty, dużo mnie nauczyły" - napisała na Facebooku Kobus-Zawojska.

Do zestawienia czwórki bez sterniczki jeszcze sprzed ubiegłorocznych mistrzostw świata w Sarasocie wrócili trenerzy Jakub Urban i Michał Kozłowski. Anna Wierzbowska oraz jej młodsza siostra Maria wystartują wraz z Moniką Chabel (wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Ciaciuch) oraz Joanną Dittmann. Ta czwórka miała reprezentować Polskę w tej konkurencji w MŚ na Florydzie, ale z powodu wypadku starszej z sióstr z Krakowa do składu wskoczyła Olga Michałkiewicz. W tym zestawieniu Polki wywalczyły srebrny medal.

Michałkiewicz wystartuje z kolei w dwójce bez sterniczki wraz z Moniką Sobieszek. Zmianie uległ też skład kobiecej dwójki podwójnej wagi lekkiej - Weronika Deresz popłynie w parze z Katarzyną Wełną. Ta druga zajmie miejsce Joanny Dorociak, która wystartuje w jedynce wagi lekkiej.

"Biało-Czerwoni" przygotowywali się do austriackich regat w Wałczu. W drugi weekend czerwca wielu z nich wzięło udział w mistrzostwach Polski w Poznaniu.

Na listach startowych zawodów w Linzu znalazło się prawie 700 nazwisk. To o niemal 200 więcej niż w Belgradzie. Wiele wskazuje więc na to, że zawody w Austrii będą lepiej obsadzone niż pierwsza runda w Serbii. Wpływ na to może mieć fakt, że w 2019 roku odbędą się tam mistrzostwa świata - główna impreza kwalifikacyjna do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Reprezentacja Polski na zawody PŚ w Linzu:

mężczyźni

dwójka podwójna wagi lekkiej

Jerzy Kowalski, Miłosz Jankowski

jedynka

Adam Wicenciak

dwójka podwójna

Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski

czwórka bez sternika

Michał Szpakowski, Piotr Juszczak, Ryszard Ablewski, Mikołaj Burda

czwórka podwójna

Dominik Czaja, Szymon Pośnik, Wiktor Chabel, Maciej Zawojski

ósemka

Robert Fuchs, Bartosz Modrzyński, Marcin Brzeziński, Adrian Pawłowski, Łukasz Posyłajka, Daniel Trojanowski, Mateusz Wilangowski, Zbigniew Schodowski, Marcin Sobieraj

kobiety

jedynka wagi lekkiej

Joanna Dorociak

dwójka podwójna wagi lekkiej

Weronika Deresz, Katarzyna Wełna

dwójka bez sterniczki

Monika Sobieszek, Olga Michałkiewicz

dwójka podwójna

Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak, Martyna Mikołajczak

czwórka bez sterniczki

Monika Chabel, Maria Wierzbowska, Anna Wierzbowska, Joanna Dittmann

czwórka podwójna

Katarzyna Zillmann, Maria Springwald, Marta Wieliczko, Agnieszka Kobus-Zawojska

parawioślarstwo - jedynka

Jarosław Kailing

parawioślarstwo - dwójka mieszana

Jolanta Majka, Michał Gadowski