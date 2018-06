Rajd Akropolu: Bruno Magalhaes liderem, Hubert Ptaszek trzeci po drugim dniu

Portugalczyk Bruno Magalhaes (Skoda Fabia R5) jest liderem rajdu Akropolu, trzeciej rundy mistrzostw Europy, po dwóch dniach rywalizacji. Hubert Ptaszek awansował na trzecie miejsce, Grzegorz Grzyb (obaj Skoda Fabia R5) uszkodził koło i spadł na ósmą pozycję.



Prowadzący po pierwszym dniu lider mistrzostw Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Ford Fiesta R5) urwał koło, uszkodził układ kierowniczy i stracił szanse na wysoką lokatę w greckiej rundzie.



Trudne, kamieniste odcinki specjalne drugiego dnia przyniosły spore zmiany w klasyfikacji. Kilku zawodników uszkodziło auta i poniosło spore straty. Jednym z nich był Grzyb, który po siedmiu odcinkach plasował się w czołówce. Na trasie ósmego uderzył przednim kołem w kamień, uszkodził drążek kierowniczy i stracił ponad trzy minuty.



"Cały dzień staraliśmy się jechać bardzo ostrożnie. Pech dopadł nas na ostatnim sobotnim odcinku" - skomentował.



Prowadzenie w rajdzie objął Portugalczyk Magalhaes, który był najszybszy na OS8, przed Węgrem Norbertem Herczigiem. Po ośmiu OS doświadczony kierowca portugalski wyprzedza Węgra o ponad 56 sekund. Trzeci w klasyfikacji Hubert Ptaszek traci do lidera 1.38, ale do Hercziga tylko 38 sekund.



Tegoroczna trasa Rajdu Akropolu ma 12 odcinków specjalnych o łącznej długości 237,7 km, a wraz z dojazdami ponad 860 km.



W niedzielę w programie są cztery odcinki specjalne, wszystkie szutrowe.



W rajdzie nie jedzie najlepszy w poprzednim sezonie w Grecji i ME Kajetan Kajetanowicz. Kierowca z Ustronia po zdobyciu trzy razy z rzędu tytułu mistrza Europy, w tym roku będzie startował w mistrzostwach świata w WRC2. Sezon rozpocznie za tydzień występem w Rajdzie Sardynii.



W tym roku w kalendarzu ME znalazło się osiem rund. Siódmą - w drugiej połowie września - będzie rozgrywany na trasach w rejonie Mikołajek Rajd Polski, który stracił rangę mistrzostw świata po sezonie 2017.