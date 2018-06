Rajd Akropolu: Hubert Ptaszek trzeci, zwycięstwo Bruno Magalhaesa

Portugalczyk Bruno Magalhaes (Skoda Fabia R5) wygrał samochodowy Rajd Akropolu, trzecią rundę mistrzostw Europy. Trzecie miejsce zajął Hubert Ptaszek z pilotem Maciejem Szczepaniakiem (Skoda Fabia R5) ze stratą 1.37,2.

Zdjęcie Hubert Ptaszek /Norbert Barczyk /Newspix

Na drugiej pozycji rajd ukończył czterokrotny mistrz Węgier Norbert Herczig (Skoda Fabia R5) ze stratą 29,1 s. Magalhaes po raz trzeci w karierze zwyciężył w rundzie ME, dwa poprzednie sukcesy zanotował w Rajdzie Azorów.



"Czasami marzenia stają się prawdą, zwycięstwo na Akropolu jest wielkim sukcesem. Dziękuję tym wszystkim, którzy przez tyle lat we mnie wierzyli" - powiedział portugalski kierowca.



Dla Ptaszka to pierwsze podium w karierze w rundzie mistrzostw Europy, natomiast jego pilot Szczepaniak już po raz dziesiąty uplasował się w rundzie ME w najlepszej trójce. Poprzednio udało mu się to na początku stycznia 2014 roku, gdy wraz z Robertem Kubicą wygrali austriacki Rajd Janner.



"Mamy do wykonania jeszcze wiele pracy. Zobaczymy, jak będzie na następnym rajdzie" - ocenił swój start Ptaszek.



Magalhaes objął prowadzenie w Akropolu po czwartym odcinku, gdy lider Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Ford Fiesta R5) wypadł z drogi, uszkodził koło i nie dojechał do mety. Później jechał spokojnie, nie ryzykował, dopisało mu także szczęście, gdyż jako jedyny z czołówki ani razu nie przebił opony.



Rosjanin po naprawieniu samochodu wrócił na trasę, jechał coraz szybciej i ostatecznie uplasował się na 19. pozycji ze stratą 43.58,3. Pomimo tego Łukjaniuk utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej ME.



Początkowo bardzo dobrze jechał Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia R5), który nawet był wiceliderem. Ale na ostatnim sobotnim odcinku specjalnym lider mistrzostw Polski uszkodził lewe, przednie koło, stracił ponad trzy minuty i spadł w klasyfikacji o kilka pozycji. Ostatecznie był szósty ze stratą 5.20,6.



"Kamień na trasie uszkodził lewe przednie koło. Jesteśmy rozczarowani. Cały dzień staraliśmy się być ostrożni ale i tak mieliśmy pecha" - mówił po sobotnim etapie Grzyb.



W klasyfikacji sezonu po trzech rundach liderem jest Łukjaniuk - 83 pkt przed Magalhaesaem - 69 i Herczigiem - 40. Na ósmej pozycji jest Ptaszek - 23 pkt, a tuż za nim Grzyb (19).



Kolejną rundą mistrzostw Europy będzie zaplanowany na połowę czerwca Rajd Cypru.



W tym roku w kalendarzu ME znalazło się osiem rund. Siódmą - w drugiej połowie września - będzie rozgrywany na trasach w rejonie Mikołajek Rajd Polski, który stracił rangę mistrzostw świata po sezonie 2017.