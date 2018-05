Rajd Dakar: wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądać trasa w 2019 roku

Nie brakuje kłopotów organizatorom Rajdu Dakar w 2019 roku. Przesądzone jest, że rywalizacja ominie Chile, a nie wiadomo, czy trasa będzie prowadzić przez Boliwię czy Argentynę. Ponadto nie doszło do planowanej na poniedziałek prezentacji zmagań. Nie jest wykluczone, że legendarna impreza w ogóle się nie odbędzie.

Jedynym potwierdzonym krajem w przyszłorocznej edycji jest Peru. Organizująca imprezę Amaury Sport Organisation (ASO) negocjuje jeszcze z kilkoma, ale ich efekt wcale nie musi być pozytywny.



Ze względów finansowych z goszczenia uczestników rajdu nie skorzystało Chile, jednakże władze sportowe tego kraju mają nadzieję na powrót prestiżowych zawodów w 2020 roku. Rajd Dakar raczej ominie też Argentynę, a być może do grona nieobecnych dołączy jeszcze Boliwia.



Według miejscowych mediów, rząd boliwijski ma nadzieję na zmniejszenie kwoty jaką musi zapłacić głównemu organizatorowi. Żadne kwoty nie zostały jednak podane. Boliwijczycy chcieliby także pokazać wszystkie swoje regiony, tj. "Andy, doliny i niziny", lecz w niedalekiej przeszłości zdarzały się tam powodzie, co zmuszało z kolei do anulowania niektórych etapów.



W Ekwadorze pojawiały się informacje o przybyciu rajdu w 2019 roku, ale nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia z ASO.



Do tej pory ogłoszono tylko datę zmagań - 5-19 stycznia.