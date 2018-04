Rajd Korsyki. Dobra jazda Pieniążka podczas drugiego dnia

Łukasz Pieniążek (Printsport Racing) zajmuje piąte miejsce po drugim dniu 61. Rajdu Korsyki w klasyfikacji WRC 2. Polak po pechowym trzecim OS-ie w piątek, w sobotę jechał bardzo dobrze i przesunął się do przodu w klasyfikacji.

Zdjęcie Łukasz Pieniążek /From Official Website

– Uniknęliśmy dużych błędów i na poszczególnych odcinkach notowaliśmy naprawdę dobre czasy. Możemy być zadowoleni z tego dnia. Tam, gdzie byłem pewien swojego opisu starałem się jechać jak najszybciej. Te pojedyncze czasy były naprawdę super – mówił Pieniążek.

Reklama

W sobotę kierowcy pokonali sześć odcinków specjalnych. Pieniążek i jadący z nim pilot Przemysław Mazur mieli niewielkie straty do czołowych zawodników, a na jednym z OS-ów – siódmym, liczącym niewiele ponad 17 km – uplasowali się na trzeciej pozycji. W pozostałych też było dobrze lub nieźle, bo Polacy zajmowali dwa razy piąte, dwa razy ósme i raz szóste miejsce. Na ostatnim sobotnim OS-ie mogło być lepiej, ale niestety polska załoga uszkodziła oponę, co odebrało jej szansę na lepszy czas.

– To był długi dzień, ale bardzo dobry, choć oczywiście szkoda tego kapcia na ostatnim OS-ie. Pobudka była bardzo wcześnie, ale nie ma mowy o zmęczeniu. Robimy w końcu to, co kochamy, czyli jeździmy w rajdach – dodał Pieniążek.

W klasyfikacji obejmujących wszystkie klasy Pieniążek zajmuje 16. miejsce. Co ciekawe, tuż za Polakiem jest dziewięciokrotny mistrz świata Sebastien Loeb, który w tym roku wrócił do startów w WRC, ale pierwszego dnia wypadł z trasy. Liderem rajdu jest fenomenalnie jadący Francuz Sebastien Ogier, który ma blisko 45 sekund przewagi nad Estończykiem Ottem Tänakiem i Belgiem Thierry’m Neuvillem. Liderem w WRC 2 jest Czech Jan Kopecky.

61. Rajd Korsyki zakończy się w niedzielę. Kierowców czeka tym razem wyprawa na południe wyspy, gdzie odbędą się ostatnie odcinki – najpierw pojadą 55 km z Vero do Sarrola-Carcopino, a rajd zakończy Power Stage z Portigliolio do zabytkowego więzienia Penitencier de Coti-Chiavari. – Przed nami niedziela i dwa ostatnie odcinki specjalne. Mam nadzieję, że dotrzemy do mety – mówi jedyny polski kierowca w 61. Rajdzie Korsyki.