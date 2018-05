Rajd Portugalii. Łukasz Pieniążek drugi w kategorii WRC 2

Reprezentujący barwy Printsport Racing Łukasz Pieniążek zajął drugie miejsce w kategorii WRC 2 52. Rajdu Portugalii. To najlepszy wynik jakiegokolwiek polskiego kierowcy w rajdowych mistrzostwach świata od trzech lat, gdy w cyklu startował Robert Kubica.

Przed niedzielnym etapem Pieniążek miał przewagę blisko pięćdziesięciu sekund nad trzecim w klasyfikacji WRC 2 Francuzem Stephanem Lefebvrem.

– Na pierwszej pętli pojedziemy pewnie spokojnie, a zobaczymy, jak na drugiej. Jeśli będzie dobra przewaga to pewnie też pojedziemy z mniejszym ryzykiem. Fafe jest bardzo trudna, bo jest tam bardzo mało miejsca na błąd. Jest wąska droga i trzeba dobrze wcelować, żeby nie spaść na wysokie pobocze – mówił nasz zawodnik przed startem niedzielnej rywalizacji.

Polak jechał bardzo rozsądnie, tracąc na każdym z pięciu odcinków do Francuza zaledwie kilka sekund. To sprawiło, że przed ostatnim z nich miał około dwudziestu sekund przewagi i pewnie dojechał do mety.



- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, to nasz najlepszy wynik w rajdowych mistrzostwach świata. Dziękuję całemu zespołowi z Przemkiem Mazurem na czele, który świetnie mnie prowadził. I dziękuję polskim kibicom za wsparcie – mówił uradowany Pieniążek.

Kolejnym startem jeżdżącego Skodą Fabią R5 w rajdowych mistrzostwach świata kierowy będzie występ w 15. Rajdzie Sardynii. Te zmagania odbędą się w dniach 7-10 czerwca.