Rajd Sardynii. Pierwszy w sezonie start Kajetanowicza

W najbliższy weekend od siódmej rundy samochodowych mistrzostw świata - Rajdu Sardynii - sezon rozpocznie trzykrotny mistrz kontynentu Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5). Będzie rywalizował w klasie WRC2, podobnie jak Łukasz Pieniążek (Skoda Fabia R5).

- To będzie mój pierwszy, długo wyczekiwany start w tegorocznych mistrzostwach świata i debiutancki Rajd Sardynii. Mam świadomość, że nasi rywale należą do faworytów, pokonywali bowiem tę trasę już wielokrotnie, gdy ja pojadę pierwszy raz. Zrobię wszystko, co możliwe, aby wypaść jak najlepiej. Nie chcę ulegać presji wyniku, ale przecież kocham jeździć tak szybko, jak tylko się da. Trzymajcie za mnie kciuki - powiedział Kajetanowicz, którego pilotem będzie Maciej Szczepaniak, jeżdżący w przeszłości m.in. z Robertem Kubicą.

Pieniążek zajął doskonałe drugie miejsce w WRC2 w poprzedniej rundzie MŚ w Portugalii, dzięki czemu awansował na piątą pozycję w klasyfikacji generalnej MŚ w tej klasie.

- Rzeczywiście, idzie nam coraz lepiej. W Portugalii zaowocowała znajomość tras i doświadczenie z poprzedniego sezonu. Bardzo się cieszymy, że jest postęp i nauka nie idzie w las. Wierzę, że teraz też może być nieźle, bo już w ubiegłym roku startowaliśmy na Sardynii i znajomość trasy może być naszym atutem - uważa Pieniążek, który po raz pierwszy w karierze w Portugalii zdobył punkty mistrzostw świata zajmując dziewiątą lokatę w klasyfikacji generalnej rajdu.

Poprzednio polski kierowca punktował w najwyższej klasie WRC blisko trzy lata temu, gdy także dziewiąty w Rajdzie Walii był Kubica.

Do Rajdu Sardynii zgłoszonych jest łącznie 49 załóg, w tym 12 w WRC2. Na liście - obok Pieniążka i Kajetanowicza – są także m.in. zwycięzca tegorocznego Rajdu Szwecji w tej kategorii Japończyk Takamoto Katsuta oraz Czech Jan Kopecky, który startował w tym roku na razie tylko w rajdach Monte Carlo i Korsyki, gdzie za każdym razem był najlepszy w tej klasie.

- Rywale będą mocni, na liście startowej są wielkie nazwiska, wśród nich Kajetan. Zapowiada się ciekawa walka - podkreślił Pieniążek.

Także rywalizacja w WRC powinna dostarczyć sporo emocji. Broniący tytułu Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC), który w klasyfikacji sezonu jest drugi, nie może sobie pozwolić, aby lider Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) powiększył nad nim swoją przewagę, która obecnie wynosi 19 pkt.

- Wiele razy rywalizowałem tutaj, nauczyłem się cieszyć tymi trudnymi oesami. To piękna wyspa, ale odcinki nie są najłatwiejsze. Musisz utrzymywać margines bezpieczeństwa i być skupionym od startu do mety. Jestem przekonany, że stać nas na dobry wynik. Jeśli w piątek wieczorem będziemy blisko czołówki, szanse na podium będą spore - powiedział Ogier, który wygrał na Sardynii już trzy razy (2013-15).

Ogier nie ukrywa, że marzy o wyrównaniu osiągnięcia swojego rodaka, dziewięciokrotnego mistrza świata Sebastiena Loeba, który na Sardynii był najszybszy czterokrotnie (2005-06, 2008, 2011).

Walkę o zwycięstwo zapowiada także Estończyk Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), który triumfował przed rokiem.

- Sardynia to dla mnie specyficzny rajd, gdyż rok temu wygrałem tutaj po raz pierwszy w mistrzostwach świata. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. To może być kluczowa impreza w perspektywie całego sezonu. Portugalia nie poszła nam tak dobrze, jak planowaliśmy i teraz chcemy się poprawić - zadeklarował Tanak.

Impreza będzie miała bazę w Olbii. W programie rajdu jest 20 prób sportowych, liczących łącznie prawie 320 km.

Na czwartkowy poranek zaplanowano testowy, a o godz. 18 tego dnia rozpocznie się pierwszy odcinek specjalny Ittiri Arena Show (2,0 km). Piątek to cztery dwukrotnie pokonywane odcinki, począwszy od godz. 8.33. W sobotę załogi dwukrotnie pokonają trzy OS-y, w tym liczący blisko 30 km Monte Lerno. Pętlę rozdzieli odcinek Citta di Ittiri-Coros (1,4 km). Zwycięzców poznamy w niedzielę po przejechaniu dwóch powtarzanych oesów. Na mecie pierwsza załoga powinna się zameldować około godz. 14.15.

Zdjęcie Kajetan Kajetanowicz /Eurosport





Czołówka klasyfikacji MŚ (po 6 z 13 rund):

1. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 119 pkt

2. Sebastien Ogier (Francja/Ford Fiesta WRC) 100

3. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris WRC) 72

4. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 60

5. Esapekka Lappi (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 55

6. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Hyundai i20 WRC) 54

...

19. Łukasz Pieniążek (Polska/Skoda fabia R5) 2