Roksana Zasina: Do Budapesztu z poczuciem własnej wartości

Roksana Zasina przyznała, że na zapaśnicze mistrzostwa świata do Budapesztu wybiera się z poczuciem własnej wartości. "Wiem, że mam spore możliwości, ale nie stawiam sobie za cel konkretnego medalu" - zaznaczyła wicemistrzyni Europy w kategorii 55 kg.

Zdjęcie Roksana Zasina /Getty Images



Zasina będzie jedną z liderem polskiej ekipy w zawodach, które w stolicy Węgier rozpoczną się w sobotę. Trwający sezon jest dla niej bardzo udany.



"Wywalczyłam srebro w mistrzostwach Europy w Kaspijsku, zwyciężyłam wa turniejach w Sofii i warszawskim Poland Open, czym utwierdziłam się w poczuciu własnej wartości. Wiem, że mam spore możliwości w kategorii 55 kg, ale nie stawiam sobie za cel konkretnego medalu. Chcę po prostu powalczyć najlepiej jak potrafię i mam nadzieję, że w dniu mojego startu będę w optymalnej dyspozycji" - powiedziała PAP przebywająca na zgrupowaniu w fińskim Kuortane 30-letnia zapaśniczka.



Zawodniczka ZTA Zgierz od dłuższego czasu prezentuje równą, wysoką formę, dzięki której zaliczana jest do pewnych punktów reprezentacji. Po raz pierwszy zaimponowała umiejętnościami pięć lat temu w ME w Tbilisi, skąd wróciła ze złotym medalem, ale w wadze 51 kg. W Igrzyskach Europejskich w Baku w 2015 roku była druga, a w kontynentalnym czempionacie rok później w Rydze wywalczyła brąz.



W ostatnich latach startowała w kat. 53 kg, w której m.in. w ubiegłorocznych MŚ w Paryżu stanęła na najniższym stopniu podium.



"Regularnie udowadniam, że należę do światowej elity, ale mam też przekonanie, że stać mniej na więcej i nie postawiłam jeszcze kropki na i w swojej karierze" - zaznaczyła.



Zapytana o atuty na macie, odparła, że są nimi - jej zdaniem - siła i wytrzymałość. Dlatego na każdym treningu stara się doskonalić przede wszystkim technikę.



"Chcę stać się zapaśniczką kompletną" - podkreśliła.



Podczas zbliżających się MŚ na dobre występy liczą też 35-letnia Agnieszka Wieszczek-Kordus (WKS Grunwald Poznań, 72 kg), pierwsza polska medalistka olimpijska, która w tym roku kilkakrotnie stanęła już na podium międzynarodowych turniejów, oraz 28-letnia Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm, 53 kg), trzecia w ME w Kaspijsku.



Wielką niewiadomą jest forma 36-letniej Iwony Matkowskiej (Grunwald, 50 kg), która w 2014 roku na MŚ w Taszkiencie zdobyła srebrny medal, a osiem lat wcześniej w chińskim Kantonie była trzecia. Poza tym w Belgradzie (2012) zdobyła mistrzostwo Europy, w Warnie (2005) srebro w zawodach tej rangi, a trzykrotnie w ME zajmowała trzecią lokatę.



Nową falę w polskiej kadrze stanowi 24-letnia Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza, 57 kg), dopiero wstępująca na światowe zapaśnicze "salony". W ME w Kaspijsku była ósma, a dwa lata temu zajęła drugie miejsce w akademickich MŚ.



MŚ w stolicy Węgier odbędą się w dniach w dniach 20-28 października.



Skład reprezentacji Polski: