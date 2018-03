Ronnie O’Sullivan: Nie gram najlepiej, a i tak wygrywam

To był kolejny znakomity turniej w wykonaniu angielskiego mistrza. Ronnie O’Sullivan w finale Players Championship bez trudu pokonał 10:4 Shauna Murphy’ego. Dla triumfatora to było piąte zwycięstwo w imprezie rankingowej w tym sezonie. – Kiedyś byłem w lepszej formie, ale nie zdobywałem tylu tytułów – skomentował gwiazdor snookera.

Zdjęcie Ronnie O'Sullivan /Eurosport

Zmagania w walijskim Llandudno od początku były dla 42-letniego Anglika bardzo udane. Ten sezon generalnie jest dla niego bardzo dobry. Wcześniej O’Sullivan wygrywał English Open, Shanghai Masters, UK Championship oraz World Grand Prix. Teraz zarobił 125 tysięcy funtów, a łącznie w obecnym cyklu na jego konto wpłynęło już prawie 800 tysięcy funtów.

- Shaun tego dnia nie prezentował się tak dobrze jak w półfinale. To trochę przykre, gdy tak się dzieje w takim meczu. Wywierałem na nim presję i grałem przyzwoity snooker. W wielu frejmach on miał pierwszy szanse, ale ja od razu byłem w stanie wykorzystać każdą jego pomyłkę. Zrobiłem kilka dobrych "czyszczeń". Spisałem się dobrze, ale nie pokazałem najwyższego poziomu. Po spotkaniu byłem trochę zmęczony, bo włożyłem w nie naprawdę sporo wysiłku – powiedział O’Sullivan.

- W kilku poprzednich sezonach grałem lepszy snooker, ale nie zdobyłem tylu tytułów. W przemyślany sposób wybieram turnieje. Trochę mniej także trenuję i jak widać, to przynosi odpowiednie rezultaty.

„Rakieta” zdobył 33. tytuł w karierze. Jeszcze tylko trzech brakuje mu do wyrównania rekordu Stephena Hendry’ego.

- Myślę, że to osiągnięcie jest możliwe do pobicia. Zawsze uważałem, że jest to bardziej realne niż wyprzedzenie Hendry’ego w liczbie zdobytych tytułów mistrza świata. Ja mam pięć, a on ma siedem. Jest kilka rekordów do poprawienia. Cały czas mam na to szanse. Super byłoby zdobyć mistrzostwo globu w tym sezonie, ale jeśli tak nie będzie, to nic się nie stanie. Nadal mam znakomity sezon. Jeśli będę grał na najwyższym poziomie to chyba tylko John Higgins i Mark Selby mogą się ze mną mierzyć – dodał w swoim stylu Ronnie O’Sullivan.