Ronnie O’Sullivan z kolejnym wielkim zwycięstwem

Uważany za najlepszego snookerzystę wszech czasów Anglik ma na koncie 33 wygrane w turniejach rankingowych. Tym razem w finale imprezy nierankingowej Shanghai Masters Ronnie O’Sullivan pokonał rodaka Barry’ego Hawkinsa 11:9. Zwycięzca tym samym obronił tytuł sprzed roku i zainkasował kolejne 200 tysięcy funtów.

Nie od dziś wiadomo, że O’Sullivan znakomicie czuje się w Chinach. Tam jest dla kibiców praktycznie bóstwem. Tym razem znów był niezwykle żywiołowo wspierany przez licznie zgromadzonych fanów.

Finał na początku nie układał się po myśli pięciokrotnego mistrza świata. 42-latek po pierwszej sesji przegrywał 4:6. Ostatecznie jednak zwyciężył 11:9. Tym samym zdobył piąty ważny tytuł w Chinach, a trzeci w Szanghaju. Hawkins przegrał w finale z "Rakietą" trzeci raz. Wcześniej słynny rodak wygrywał z nim w MŚ w 2013 oraz w 2016 w Masters.

- Barry prawdopodobnie zagrał najlepiej w całym turnieju. Pokazał, że jest w dobrej formie. Niestety, na jego nieszczęście, ja zaprezentowałem się dobrze w końcówce, kiedy to miało znaczenie. Cieszę się, że wygrałem to spotkanie. Przed wieczorną sesją udało mi się trochę potrenować. Miałem jednak problem z kontrolą białej bili na początku, więc fajnie, że w drugiej sesji udało mi się grać z większą pewnością siebie. To był bardzo ważny i prestiżowy turniej. W tym momencie w kalendarzu nie ma wielu takich imprez - powiedział O’Sullivan.

- Jestem trochę rozczarowany, że przegrałem kolejny finał z Ronniem. Nie szło mi najlepiej w wieczornej sesji, o wiele lepiej było w przedpołudniowej. To był jednak dobry mecz - stwierdził Hawkins, który zainkasował 100 tysięcy funtów.

