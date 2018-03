Sebastian Loeb wrócił do rywalizacji, Meeke najszybszy

Brytyjczyk Chris Meeke, jadący Citroenem C3, był najszybszy na odcinku testowym Rajdu Meksyku. Dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Loeb (Citroen C3), który powraca do rywalizacji po czteroletniej przerwie, uzyskał dziesiąty wynik ze stratą 2,6 s.

Zdjęcie Kris Meeke of Great Britain and Paul Nagle of Ireland compete in their Citroen Total Abu Dhabi WRT Citroen C3 WRC during Day Two of the WRC Spain on October 7, 2017 in Salou, Spain. /Getty Images

Na liczącym 2,53 km odcinku Meeke wyprzedził o 0,4 s Belga Thierry'ego Neuville'a (Hyundai i20) oraz o 1,8 s sklasyfikowanych ex aequo Francuza Sebastiena Ogiera (Ford Fiesta) i Estończyka Otta Tanaka (Toyota Yaris). Polacy nie startują.

44-letni Loeb w ostatnich latach ścigał się m.in. w Rajdzie Dakar. W tym sezonie planuje starty w trzech rajdach WRC zaliczanych do mistrzostw świata - oprócz Meksyku, także na Korsyce i w Hiszpanii.

- Moi rywale zaliczą cały sezon, wszyscy dużo testują, startują non-stop. Są w rytmie, który ja straciłem kilka lat temu. Sądzę, że będzie bardzo trudno - mówił przed startem Loeb, sześciokrotny triumfator Rajdu Meksyku w latach 2006-12.

Rajd Meksyku jest trzecią tegoroczną eliminacją mistrzostw świata.