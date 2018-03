Snooker. Adam Stefanów zakończył karierę, bo został wicemistrzem świata

Słowo się rzekło. Najlepszy polski snookerzysta Adam Stefanów w weekend został "tylko" wicemistrzem świata amatorów, w związku z czym podtrzymał decyzję o zakończeniu kariery. Ostatnim przystankiem w karierze 24-letniego zawodnika będą kwalifikacje do zawodowych mistrzostw świata w Sheffield.

Stefanów od początku stawiał sprawę jasno - albo zdobędzie tytuł mistrza świata World Snooker Federation (mistrzostwa drugiej kategorii), albo kończy ze snookerem. Nie chciał popadać w przeciętność, a tylko amatorskie mistrzostwo świata zapewniało mu przepustkę do main touru, czyli gwarancję występu w gronie zawodowców przez najbliższy sezon.

Adam Stefanów rozegrał na Malcie znakomity turniej. Z grupy wyszedł na 1. miejscu. W 24. urodziny zielonogórzanin pokonał jednego z faworytów do tytułu mistrzowskiego Frasera Patricka. Potem przyszedł czas na mistrza świata seniorów Igora Figueirdo. Prawdziwy kunszt Stefanów pokazał w meczu półfinałowym. W meczu do czterech wygranych frejmów polski snookerzysta przegrywał z dwukrotnym mistrzem Europy Kristjanen Helgassonem 1-3, by po pasjonującej walce zwyciężyć 4-3. Odprawiał z kwitkiem zawodników z nazwiskiem w środowisku.

Finał był popisem teatrem jednego aktora, ale niestety w tym przypadku nie był nim Stefanów. Luo Honghao zwyciężył 6-0. "Zabrakło jednego dobrego meczu, aby spełnić największe marzenie. Niestety, taki jest sport" - skomentował Adam Stefanów, dodając, że "chyba nie mogłem sobie wyobrazić bardziej szalonego końca kariery".

Polak podtrzymał bowiem chęć zakończenia kariery. Już chyba nic nie może go odwieść od tej trudnej, ale przemyślanej decyzji, choć dzięki znalezieniu się w najlepszej czwórce zawodów na Malcie Adam Stefanów zagwarantował sobie prawo startu w kwalifikacjach do zawodowych mistrzostw świata. W Crucible Theatre w Sheffield wystąpi 144 najlepszych snookerzystów na świecie.